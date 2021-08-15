Kabil'de bekleyiş sürüyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de müzakereler sürerken, Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesi görüntülendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de müzakereler sürerken, Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesi görüntülendi.

Afganistan'ın 34 vilayetinden 31 vilayetini ele geçiren Taliban, Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükümet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Görüşmeler Devlet Başkanlığı Sarayı'nda devam ederken ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini havalimanına taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, büyükelçiliğinin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına taşındığını açıklarken, çalışanlarını da tahliye etmeye hazırlandığı bildirdi. Maas, "Elçilik çalışanlarını, havalimanının askeri bölümüne taşıma kararı aldık. Çalışanlarımızın güvenli tahliyesi için gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kabil Büyükelçilik çalışanlarının binadan ayrılarak havalimanına taşındıklarını açıkladı.

Yetkililer güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini havalimanından sürdürme kararı alırken, bekleyişin sürdüğü Afganistan'ın başkenti Kabil görüntülendi. Taliban güçlerinin giriş yaptığı Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Vezir Ekber Han'ın bazı bölgelerinde dumanlar yükseldiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı