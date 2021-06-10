Kabe nerede? Kabe hangi ülkede?

Müslümanların kıblesi, kutsal mekan Kabe, yeri ve konumu ile merak ediliyor. Hac ibadeti ve umre için tüm dünyadan akın akın ziyaretçi giden Kabe hakkında Kabe nerede ve Kabe hangi ülkede gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki, Kabe nerede? Kabe hangi ülkede?

Tüm dünyadan akın akın ziyaretçi alan Kabe, yıl boyu misafir ağırlayan, kutsal mekandır. İslam'ın kıblesi olan mabet hakkında Kabe nerede? Kabe hangi ülkede gibi konular araştırılıyor. İşte, Kabe nerede? Kabe hangi ülkede gibi soruların yanıtları…

KABE NEREDE?

Bulunduğu yer: Mescid-i Haram

Adres: Al Haram, Mekke, Suudi Arabistan

Kabe, Mekke'de Mescid-i Haram'da bulunan ve İslam'da en kutsal sayılan yapıdır. İslamda beyt (ev) , beytullah (Allah'ın evi), veya Beyt-atik (eski ev) olarak adlandırılır. İslâm'ın ilk ve en kutsal mekânıdır. Kabe'nin etrafında Mescid-i Harâm yer alır. Kur'an'da Kâbe'nin Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edildiği geçmektedir.

Tüm Müslümanlar, nerede olurlarsa olsun, namazlarını Kâbe'ye döner ve öyle kılarlar. Kâbe'nin olduğu yöne kıble adı verilir.

İslamiyet'ten önce Arap yarımadasında birçok kutsal mekan ve buralarda inşa edilen kübik ibadet yerlerinin olduğu, kutsal kabul edilen mekanlar ve ilah evlerinin Araplarca haram aylar boyunca ziyaret edilerek buralarda değişik ibadetlerin yapıldığı biliniyor.

Kabe ve kıble kelimesinin ilişkili olabileceği sözcükler İslam öncesi Arap inançlarında vardır. Kabe ismi, Kabe'nin mimari yapısı ile ilgili olabileceği gibi Kabe'nin barındırdığı ve yapı ile özdeşleşen benzer isimlerle anılan dini isimleri de yapıya verilen ismin kaynağı olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan biri Karataş ile sembolize olan ve Kaab olarak da anılan El-Lat'tır. Kıble kelimesi ise bazı araştırmacılara göre, Frig tanrıçası Kibele isminden gelmektedir.