Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı
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Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı

30.01.2021 23:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:50

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 2'sinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına, 2'sinin ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT DOKÜMANLARA DA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, her iki soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişi tutuklandı
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