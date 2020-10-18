- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı
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- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı

18.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:09

- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı.

- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı

MEKKE - Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Suudi Arabistan'daki yetkilikler, 7 ay önce virüsün yayılmasına engellemek için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin kapalı kalmasına karar vermişti. Uzun süre sonra Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatle ilk namaz kılındı.

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Korona virüsün yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında Mescid-i Nebevi'de askıya alınan cemaatle namazlar yeniden kılınabiliyor. Mescid-i Nebevi'nin namaza açılması münasebetiyle bütün Müslümanları tebrik ediyoruz" denildi.

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini de kademeli olarak başlatmıştı. İlk umre ziyaretleri 4 Ekim'de başlamıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabilecek.

- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı
- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı
- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı
- Kabe'de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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