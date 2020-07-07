Kabakulak nasıl yazılır? TDK'ya göre kabakulak mı, Kaba kulak mı? Kabakulak ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "kabakulak". Peki, Kaba kulak nasıl yazılır? TDK'ya göre kabakulak mı, kaba kulak mı yazılır?

Kabakulak kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kabakulak TDK'ya göre nasıl yazılır? Kaba kulak nasıl yazılır? Kaba kulak mı, kaba kulak mı? TDK'ya göre kabakulak kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE KABAKULAK NASIL YAZILIR? Kaba kulak: Yanlış Kabakulak: Doğru KABAKULAK İLE ÖRNEK CÜMLELER Kabakulak: (fi'ldişi) 1. isim Kaba kulaknin kırık beyaz rengi. 2. sıfat Bu renkte olan. Kabakulak, -ğı: isim, tıp, (kaba'kulak) Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık, kabaşiş, yazma (I): "Her ikisi de şimdiye değin kabakulak geçirmemiş olduklarından, uzak durmaları gerekiyordu kardeşimden." - Elif Şafak