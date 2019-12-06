Kaba Yem Projesi ile Çiftçi Kaliteli Yem Üretmeye Başladı

06.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:06

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarım alanında yürüttüğü kaba yem projesinde önemli bir aşamaya geldi.



Büyük baş hayvancılığın Kırşehir'de ve bölgede daha sağlıklı ve kaliteli yetiştirilmesi anlamında kaba yem projesi yürüten üniversite projenin ilk aşamasında 60 dekar alanda Macar fiği + Tritikale ve Yem bezelyesi + Tritikale karışımlarının ekimi yapıldı.



Proje Yürütücüsü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Yavuz, projenin geldiği aşamalar ve üretim sonunda elde edilen kaba yem miktarı hakkında bilgiler verdi.



Proje kapsamında 2018-2019 vejetasyon döneminde Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kır ve Öğr. Gör. Veysel Gür koordinatörlüğünde Homurluüçler, Yenidoğanlı, Eskidoğanlı, Dalakçı ve Seyfe köylerinde 5 farklı çiftçi ile toplam 238 da alanda yüzde 70 Macar fiği + yüzde 30 Tritikale karışımları ekimi yapıldığını belirten Yavuz, toplamda 56 ton (yaklaşık 2 Bin 800 balya) kaliteli kaba yem elde edildiğini söyledi.



Proje kapsamında 2019-2020 vejetasyon dönemi için Karaduraklı, Dalaçlı, Eskidoğanlı ve Budak lokasyonlarında 5 farklı çiftçi ile toplam 41 dekarlık alanda Macar Fiği ve Tirtikale karışımlarının ekiminin yapıldığını kaydeden Yavuz, konuşmasında; "Gerek çiftçi gerekse üniversitemiz uygulama alanlarında yapılan ekilişlerde proje ekibince üretilen Tritikale tohumluğu kullanıldı. 2020 yılında ekilişleri erken ilk baharda yapılmak üzere yaklaşık 250 dekar alanda da yem bezelyesi ve yulaf karışımının ekilişi planlandı. Bunlara ek olarak üniversitemiz uygulama alanlarında 60 dekar alanda Tritikale tohumluk üretimi için, 80 dekarda da kaba yem üretimi için karışım ekimi yapıldı. Projenin üçüncü yılında toplam 811 dekar ekiliş planlanmıştı ve bunun 561 dekarı gerçekleştirildi"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA