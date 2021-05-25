Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

Yakın dönemde ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Kaan Yıldırım, Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol almaktadır. Peki Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir? Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldı mı?

Kanal D'de ekranlara gelen Hekimoğlu dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalanmıştı ancak ikili son dönemde ayrıldı iddialarına rağmen devam etmektedirler. Ulan İstanbul dizisiyle ismini duyuran ünlü oyuncu Kaan Yıldırım kimdir? İşte Kaan Yıldırım Biyografisi..

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Filmografi

Televizyon

2013-2014 Kayıp Kadir Yardımcı

2014-2015 Ulan İstanbul Ferdi Yardımcı

2015 Adı Mutluluk Batu Başrol

2016 Kalbim Yangın Yeri Volkan Başrol

2017 Klavye Delikanlıları Kerem Başrol

2018 İnsanlık Suçu Cemal Gökdemir Başrol

2019 Halka Kaan Karabulut Başrol

2019-2021 Hekimoğlu Mehmet Ali Çağlar Başrol

Sinema

2014 Ümmü Sıbyan:ZifirYapımcı

2015 Yok Artık!Yapımcı

2017 BölükBaşrol