Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kadına şiddetin artış göstermesine tepkisiz kalmayarak anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bir maske fabrikasını ortağı olan oyuncu, satışlardan elde edilen gelirin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlayacak.

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nda Doktor Mehmet Ali rolünü oynayan Kaan Yıldırım, son dönemde Hadise'yle ilişkisinin yanı sıra yardım çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Doğu'daki çocukların ve okulların eksiklerini gidermek için iki öğretmenle birlikte "Toz Tebeşir" kampanyasını başlatan ünlü oyuncu, şimdi de ortaklarından olduğu maske firmasının satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

KADINA ŞİDDET TIRMANIŞA GEÇTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, "Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyorum. Son aylarda kadına şiddetin maalesef tırmanışa geçtiğini görüyorum. Bu sebeple Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na destek olmak istedim. Kadınların özgür ve eşit koşullarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından uzak ve erkek şiddetiyle karşılaşmadan bir hayat sürmesinin önemini her gün biraz daha iyi anlıyoruz. ProCare Maske'nin satışlarından elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na destek vereceğiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet