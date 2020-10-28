Kaan Yıldırım'dan Hadise ile evleneceği yönündeki iddialara cevap

Uzun süredir Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte aracında görüntülendi. Hadise ile evleneceği konuşulan oyuncu iddialar için "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek uzaklaştı.