Kaan Yıldırım'dan Benek'li gönderme
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Kaan Yıldırım'dan Benek'li gönderme

Kaan Yıldırım'dan Benek'li gönderme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hadise yeni sevgilili Mehmet Dinçerler'e sosyal medyadan "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" diyerek ilan-ı aşk etti. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım ise Hadise'nin de çok sevdiği köpeği Benek'i paylaşarak "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısıyla gönderme yaptı. İşte Detaylar...

Kaan Yıldırım-Hadise aşkı bitti ama polemikleri bitmiyor. Evliliğe giden 1 buçuk yıllık ilişkilerini bitiren ikiliden Yıldırım'ın adı ünlü model Çağla Şikel'le aşk dedikodusuna karışırken Hadise ise genç iş adamı Mehmet Dinçerler'le aşka yelken açtı. Güzel şarkıcı, kendisinden 2 yaş küçük Mehmet Dinçerler'le Meksika Tulum'a giderek aşk tatili yapmıştı. Burada sevgilisine bol bol fotoğraflar veren Hadise, mutluluk fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak nispet yapmıştı. Hadise önceki gün de yine Mehmet Dinçerler'in çektiği bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak İspanyolca olarak "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" yazdı.

Hadise'nin yazdığı notla Dinçerler'e resmen ilan-ı aşk etmesi eski aşkı Kaan Yıldırım'ı kızdırdı. Yakaşıklı oyuncu, köpeği Benek'le gönderme yaptı. Hadise'nin de çok sevdiği hatta klibinde bile oynattığı Benek'i paylaşan Yıldırım altına da Mezar Turizm'in "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısını ekledi. Yıldırım'ın bu manidar paylaşımı Hadise'ye gönderme olarak yorumlandı.

Kaan Yıldırım'dan Benek'li gönderme

Kaynak: Snob Magazin

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