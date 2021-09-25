Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı - Haberler Magazin
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Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı

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Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı

Hadise, eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e olan düşkünlüğüyle uzun süre konuşulmuştu. Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Benek'le de görüşmeyi kesen Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim oldu...

Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı dönemle Benek ile sık sık fotoğraf paylaşıyordu.

Kaan Yıldırım'dan ayrılıp iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, Benek'i unuttu.

Hadise bugün yeni dostu 'Leia' ile yaptığı paylaşım ile hayranlarını hüzünlendirdi.

Hadise'nin sevenleri, "Benek gitmiş, Leia gelmiş" ve "Benek'i bu kadar çabuk silip atmasaydın keşke" yorumunda bulundu.

Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı

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Haber: Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'nin yeni gözdesi bakın kim çıktı - Haberler Magazin
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