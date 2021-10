Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu hayatı ve biyografisi! Kaan Urgancıoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu merak konusu oldu. İşte Kaan Urgancıoğlu hakkında merak edilen Kaan Urgancıoğlu kimdir, Kaan Urgancıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Mayıs 1981

Kaç yaşında: 40 yaşında

Nereli: İzmir Boy: 1,83 m

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

