Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kaan Temeltaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Kaan Temeltaş kimdir? Kaan Temeltaş kaç yaşında, nereli? Kaan Temeltaş hayatı ve biyografisi!

KAAN TEMELTAŞ KİMDİR?

Kaan Temeltaş, üniversite eğitimi görürken bir yandan seslendirmeyle ilgili çalışmalar da yaptı. 2017 yılında CNN TÜRK haber merkezinde, 2018 yılında ATV haber merkezinde staj yaptı.1 yıl boyunca Woman TV'de editör asistanlığı ve editörlük yaptı. 2019 yılında CNN TÜRK'te göreve başladı. Merkez muhabirliği ve saha muhabirliği görevlerini üstlendi. Bu dönemde göçmenlerin Edirne üzerinden Avrupa'ya yaptığı yolculuğu, Sakarya-Hendek'teki havai fişek fabrikası patlamasını ve Çanakkale Gelibolu orman yangını gibi gelişmeleri yerinde takip etti.

2021 yılının Haziran ayından itibaren CNN TÜRK ekranlarında spikerlik görevini de üstlenmektedir.

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