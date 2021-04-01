Kaan Tangöze, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu

TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' programlarında kendisine ait 10 şarkısının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya'ya dava açan Kaan Tangöze, bilirkişi tarafından haklı bulundu. Bilirkişi raporunda, Tangöze'ye 165 bin lira ödenmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan Ilıcalı'nın, telif nedeniyle medya şirketine açılan birçok davayı kaybettiği biliniyor.