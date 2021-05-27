Kaan Tangöze'nin aile saadeti
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Kaan Tangöze'nin aile saadeti

Kaan Tangöze'nin aile saadeti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. O detay dikkat çekti...

Duman'ın solisti Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, minik kızları İlayda ile City's Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Kızı İlayda'nın elinden tutarak mağazaları dolaşan Tangöze, bir mağazadan kızına oyuncak aldı.

MONTUNU ÇIKARMIYOR

Her zaman olduğu gibi sakin tavırlarıyla dikkat çeken Kaan Tangöze'nin sıcak havaya rağmen kapşonlu montunu giymekten vazgeçmemesi gözlerden kaçmadı.

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda aşka dair ilginç bir tespitte bulunmuştu.

"AŞK BENCE ŞEYTANDIR"

Aşkın şeytan işi olduğunu söyleyen Ural, "İlk görüşte aşk diye bir şey vardır. Aşk bence şeytandır." diyerek gündem yaratmıştı.

Kaan Tangöze'nin aile saadeti
Kaan Tangöze'nin aile saadeti
Kaan Tangöze'nin aile saadeti
Kaan Tangöze'nin aile saadeti

Kaynak: Snob Magazin

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Kaan Tangöze'nin aile saadeti - Haberler Magazin
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