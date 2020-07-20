KAAN Projesi Rize'de hayata geçiyor
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KAAN Projesi Rize'de hayata geçiyor

Genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla 2019 yılında başlatılan KAAN Projesi Rize'de hayata geçiyor.

KAAN Projesi Rize'de hayata geçiyor
20.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:06

Genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla 2019 yılında başlatılan KAAN Projesi Rize'de hayata geçiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde 2019 yılında hayata geçen ve genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliğini hedefleyen KAAN Projesi için Rize'de ilk adım atıldı. Ağustos ayında Rize'de de hayata geçecek proje için proje takımı oluşturularak çalışmalara başlandı. Proje hazırlık çalışmaları kapsamında ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli başmüfettişlerin katılımıyla projede yer alacak olan 145 emniyet personeli ile 186 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

KAAN Projesi kapsamında genel kolluk ile özel güvenlik sorumlularına ait sabit ve kurumsal iletişim numaraları tespit edilerek anlık ve sürekli paylaşımların yapılabilmesi için ortak iletişim uygulamaları oluşturulacak. Özel güvenlik görevlilerinin yapacağı KAAN bildirimleri İl Emniyet Müdürlüğü KAAN Uygulama Merkezinde değerlendirilecek. Meydana gelen olaylara en seri şekilde polis ekiplerinin sevki sağlanarak, hayata geçirilecek olan proje ile Rize Emniyet Müdürlüğü personeli ve Rize'de görev yapan özel güvenlik görevlileri arasındaki işbirliği arttırılacak. Arttırılan işbirliği ile suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi sağlanmış olacak. - RİZE

Kaynak: İHA

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