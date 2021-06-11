Kaan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Kaan Ayhan evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Kaan Ayhan ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Kaan Ayhan hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Kaan Ayhan evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

KAAN AYHAN KİMDİR

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Schalke 04



Schalke 04'teyken.

Futbola 5 yaşında Schalke 04 altyapısında başladı.2009 yılında Schalke 07'nin U-17 takımında forma giymeye başladı. Sonraki sezon U-17 dışında U-19 takımında da oynamaya başladı. 23 maçta 7 gol 5 asist ile oynadığı 2011-12 sezonunda batı grubu şampiyonu olarak Almanya finallerine kaldılar. FC Schalke 04, Bayern Münih'i 2-1 yenerek Almanya şampiyonu olurken, Ayhan 90 dakika oynayıp bir asist yaptı.

2013-14 sezonunda dördüncü ligdeki FC Schalke 04 II takımına yükseldi ve ligin ilk haftasında SSVg Velbert'i 4-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı ve o maç 2 asistle oynadı.

FC Schalke 04, Ocak 2012'de Ayhan ile profesyonel sözleşme imzalayacağını açıkladı. 2012-13 sezonu arasında Katar'daki hazırlık kampına Dennis Erdmann ve Max Meyer ile götürülen üç genç futbolcudan biri oldu. Ayhan, devre arasında Schalke'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği isimlerden biriydi. 13 Nisan 2013'te teknik direktör Jens Keller tarafından Bayer 04 Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı kadrosuna alınsa da forma giyemedi. O sezon bir kez daha kadroya girmişti.

2013-14 sezonunda sık sık kadroya alındı. İlk maçına ise 5 Ekim 2013'te FC Augsburg karşısında 87. dakikada Adam Szalai yerine dahil olarak çıktı.

4 Kasım 2013'te sözleşmesi 2017'ye kadar uzatıldı. Sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlayan futbolcu, takımda yaşananlar nedeniyle 19 Mart 2013'te Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı rövanşında Keller tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Bu maç kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gibi, ilk kez sahaya ilk 11'de çıktığı maç da oldu. Rakiplerine 3-1 yenilip elendikleri maçta Ayhan, 80 dakika sahada kaldı. Bu maçtan sonra Bundesliga'nın kalan maçlarında sahaya ilk 11'de çıktı. 3 Mayıs 2014'te SC Freiburg'u 2-0 yendikleri maçın ilk golünü atarken, kariyerinin de ilk golünü atmış oldu. Schalke 04, o sezon ligi üçüncü bitirmeyi başardı. Bir sonraki sezon da hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı buldu. Eklemlerdeki sakatlıktan dolayı sezonu Mart ayının sonunda kapatmak zorunda kaldı.

2015-16 sezonunda teknik direktör André Breitenreiter'ın gözüne giremeyen futbolcu sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında şans bulurken ligde sadece bir maçta son dakikada forma giyebildi.

› Eintracht Frankfurt (kiralık)

Devre arasında bir başka Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandı. Burada da yedek kulübesinde kalan futbolcu sadece iki maçta dakika bulabildi. Nisan ayının sonunda geçirdiği sakatlıkla da sezonu dört hafta kala kapattı.

Fortuna Düsseldorf

Yaz transfer döneminde Schalke 04'ten 2. Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a 500 bin € karşılığında transfer olmuştur.[8] Takıma biraz geç katıldığı için ilk maçına altıncı haftada çıkabilen futbolcu, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi ve 23 maçta forma şansı buldu. Agresif futboluyla dikkat çeken futbolcu iki maçı kart cezalarından kaçırırken, 21 Mart 2017'de FC St. Pauli ile oynanan maçta hakeme söylediği sözlerden ötürü üç maç ceza aldı.

Millî takım kariyerine, 2009'da Romanya ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna dahil edilerek Türkiye U-17'de başladı. Ancak Türkiye ile çıktığı maçtan 15 gün sonra ilk kez Almanya U-16 forması giydi.

2010 yılında U-17 forması giymeye başladı. 2011'de Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya Avrupa ikincisi olurken, Ayhan üç maçta forma giyip, yarı final maçında bir gol kaydetti. Bu başarı ile aynı yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ayhan, Almanya'nın yedi maçında da oynayıp, çeyrek finalde bir gol attı. Turnuva sonunda Almanya, Dünya üçüncüsü oldu. 2012'de ise U-18 forması giymeye başladı.

Ayhan, daha sonra bir kez daha karar değiştirerek Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ekim 2013'te oynanan maçlarda Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosuna dahil edildi ve burada forma giymeye başladı.

A Milli Takım

Türkiye A millî futbol takım Teknik direktörü Fatih Terim tarafından 31 Ağustos 2016'da Rusya'ya karşı oynana dostluk maçı ve ardından Hırvatistan'a karşı 2018 Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı.

Kaan Ayhan, 31 Ağustos 2016'da Türkiye milli takımı formasını ilk kez Rusya'ya karşı bir hazırlık maçında giydi.