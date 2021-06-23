Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan kaç yaşında, nereli?
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Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan kaç yaşında, nereli?

Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan kaç yaşında, nereli?
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Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Peki, Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan kaç yaşında, nereli? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor?

Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Peki, Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan kaç yaşında, nereli? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor?

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, (10 Kasım 1994; Gelsenkirchen, Almanya) Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır.

KAAN AYHAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Millî takım kariyerine, 2009'da Romanya ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna dahil edilerek Türkiye U-17'de başladı. Ancak Türkiye ile çıktığı maçtan 15 gün sonra ilk kez Almanya U-16 forması giydi.

2010 yılında U-17 forması giymeye başladı. 2011'de Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya Avrupa ikincisi olurken, Ayhan üç maçta forma giyip, yarı final maçında bir gol kaydetti. Bu başarı ile aynı yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ayhan, Almanya'nın yedi maçında da oynayıp, çeyrek finalde bir gol attı. Turnuva sonunda Almanya, Dünya üçüncüsü oldu. 2012'de ise U-18 forması giymeye başladı.

Ayhan, daha sonra bir kez daha karar değiştirerek Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ekim 2013'te oynanan maçlarda Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosuna dahil edildi ve burada forma giymeye başladı.

A Milli Takım

Türkiye A millî futbol takım Teknik direktörü Fatih Terim tarafından 31 Ağustos 2016'da Rusya'ya karşı oynana dostluk maçı ve ardından Hırvatistan'a karşı 2018 Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı.

Kaan Ayhan, 31 Ağustos 2016'da Türkiye milli takımı formasını ilk kez Rusya'ya karşı bir hazırlık maçında giydi.

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