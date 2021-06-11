Kaan Ayhan'ın eşi kimdir? Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Cengiz kimdir, kaç yaşında? Aylin Cengiz'in Instagram hesabı nedir?

Gurbetçi milli futbolculardan biri olan Kaan Ayhan hakkında Kaan Ayhan'ın eşi kimdir? Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Cengiz kimdir, kaç yaşında? Aylin Cengiz'in Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başarılı futbolcu Kaan Ayhan'ın sevgilisi var mı, evli mi? sorularını da sizler için derledik.

Kaan Ayhan'ın eşi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Transfer dönemlerinde Türk takımlarının gözde oyuncularından biri olan Kaan Ayhan, İtalya Serie A ekibi Sassuolo takımıyla el sıkıştı. Kaan Ayhan evli mi?

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde Gelsenkirchen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır.

Futbola 5 yaşında Schalke 04 altyapısında başladı. 2009 yılında Schalke 07'nin U17 takımında forma giymeye başladı. Sonraki sezon U17 dışında U19 takımında da oynamaya başladı. 23 maçta 7 gol 5 asist ile oynadığı 2011-12 sezonunda batı grubu şampiyonu olarak Almanya finallerine kaldılar. Schalke 04, Bayern Münih'i 2-1 yenerek Almanya şampiyonu olurken, Ayhan 90 dakika oynayıp bir asist yaptı.

KAAN AYHAN KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan milli futbolcu, 2021 yılı itibariyle 26 yaşındadır.

TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI KARİYERİ

Milli takım kariyerine, 2009'da Romanya ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna dahil edilerek Türkiye U17'de başladı. Ancak Türkiye ile çıktığı maçtan 15 gün sonra ilk kez Almanya U16 forması giydi.

2010 yılında U17 forması giymeye başladı. 2011'de Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya Avrupa ikincisi olurken, Ayhan üç maçta forma giyip, yarı final maçında bir gol kaydetti. Bu başarı ile aynı yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ayhan, Almanya'nın yedi maçında da oynayıp, çeyrek finalde bir gol attı. Turnuva sonunda Almanya, Dünya üçüncüsü oldu. 2012'de ise U18 forması giymeye başladı.

Ayhan, daha sonra bir kez daha karar değiştirerek Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ekim 2013'te oynanan maçlarda Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı kadrosuna dahil edildi ve burada forma giymeye başladı.

KAAN AYHAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, uzun süredir transferi gündemde olan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

KAAN AYHAN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Sassuolo (2021)

Düsseldorf (Ağustos 2016 - Ağustos 2020)

Frankfurt (Ocak 2016 - Haziran 2016)

Schalke (Temmuz 2013 - Ocak 2016)

Schalke Altyapı (Temmuz 2009 - Temmuz 2013)

KAAN AYHAN'IN EŞİ KİMDİR?

Kaan Ayhan, 2018 yılında Aylin Cengiz ile dünya evine girdi.

Gelsenkirchen şehrinin ünlü sarayı Schloss Horst'ta gerçekleştirilen çiftin nikahını Gelsenkirchen Anakent Belediye Başkanı Frank Baranowski kıydı.