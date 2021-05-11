Kaan Atıcı Elwind kimdir? Elwind kaç yaşında? Elwind Twitch, Instagram hesapları takipçi sayıları!

League of Legends olduğu zaman akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Elwind, Twitch platformunda geniş bir kitleye hitap ediyor. Oyuncu kapsamında değerlendirdiğimiz zaman gayet başarılı olduğunu görüyoruz ve bu durum onun için normal olarak karşılanabilir.

Leaguge of Legends oyunlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan isimlerden biri olan Elwind kimdir? Elwind'in boyu kaçtır? Elwind nickiyle tanınan Kaan Atıcı kaç yaşında, nerelidir? sorularının cevabı haberimizde gelin hep birlikte habere bir göz atalım.

KAAN ATICI ELWIND KİMDİR?

"Elwind" nicki ile tanınan Kaan Atıcı, 14 Ekim 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Kaan Atıcı (Elwind), League of Legends oyunlarını oynamadan önce Dota 2 oynadığı zamanlarda şöhretini kazanmıştır. Hatta başarısını öyle bir yere taşıdı ki, dünya üzerinde en iyi 10 Dota 2 oyuncusu sıralamalarınad yer almayı başarmıştı. Kaan Atıcı lise eğitimini Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde bitirmiştir.

Bunun sonrasında League of Legends isimli oyunda profesyonel bir kariyer elde etmiştir. Elwind, Team Turquality, HWA Gaming, Wild Fire e-Sports Club, Big Plays Incorporated, Dark Passage, Crew e-Sports Club ve YouthCrew Esports gibi League of Legends takımlarında boy göstermiştir. 23 Ekim 2018 tarihinde de "Royal Youth" takımına transfer olmuştur.

KAAN ATICI (ELWİND) SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Elwind'in Twitch hesabında 450 binden fazla takipçisi bulunmaktadır ve bunun yanı sıra 12 milyondan fazla da izlenme sayısı bulunuyor. Ayrıca Kaan Atıcı'nın Twitter hesabında 54 binden fazla, YouTube kanalında da 220 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Facebook hesabında ise 58 binden fazla takipçisi ve Instagram hesabında da 160 binden fazla takipçi sayısı bulunmaktadır.

Elwind'in boyu 1.70 cm'dir ve kilosu ise 55'tir.