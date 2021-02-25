Justice League The Snyder Cut ne zaman çıkacak? Justice League 2 sinemalarda mı olacak, nerede yayınlanacak? Justice League The Snyder Cut oyuncuları!

Justice League serisinin yeni filmi çok yakında çıkacak. DC'nin sevilen yapımlarından olan Adalet Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yeni bir fragmanı yayımlanmıştı. Nolan'ın son yaptığı açıklamalar sonrası Justice League The Snyder Cut ne zaman çıkacak? sorsunun yanıtı merak edildi. Justice League The Snyder Cut oyuncuları ve konusu!

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı çıkan ve süresinin dört saat süreceği açıklanan Justice League, Jared Leto'nun canlandırdığı Joker karakteri ve pek çok detayı ile çok merak ediliyor. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash gibi DC çizgiromanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren 2017 yapımı Justice League, bu yıl dört saat sürecek yeni bir versiyonla sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

JUSTICE LEAGUE THE SYNDER CUT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Snyder Cut nihayet bir gösterim tarihine sahip. WarnerMedia, cuma günü yaptığı açıklamada, yönetmen Zack Snyder'in 2017 DC Comics süper kahraman filmi "Justice League"in yeni versiyonunun 18 Mart'ta HBO Max'te gösterileceğini duyurdu. "Justice League", DC Comics'in en büyük kahramanlarını ilk kez beyaz perdede bir araya getirdi.

JUSTICE LEAGUE THE SNYDER CUT KONUSU

Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) ve Cyborg (Ray Fisher), süper kötü Steppenwolf'un Dünya'yı yok etmesini önlemek için güçlerini birleştirdi. Bununla birlikte, eleştirmenlerden ve çizgi roman hayranlarından gelen incelemeler, Snyder'ın bir ailevi durum nedeniyle ayrılmak zorunda kalmasının ardından Joss Whedon tarafından yönetilen 2017 filmi için çoğunlukla olumsuzdu. Birçok izleyici, yönetmenler arasındaki ton değişimlerini fark etti ve filmin Snyder'in orijinal vizyonuna sahip bir versiyonunun piyasaya sürülmesini istedi.

Chris Terrio, Snyder ve Will Beall'ın hikayesiyle Snyder Cut'ın senaryosunu yazdı. Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Terrio ve Affleck filmin yönetici yapımcıları olurken, Charles Roven ve Deborah Snyder ise baş yapımcılar oldular. WarnerMedia ayrıca, cuma günü Snyder Cut için üç yeni poster yayınladı.

JUSTICE LEAGUE THE SNYDER CUT OYUNCULARI

Ben Affleck

Rolü : Batman/ Bruce Wayne

Henry Cavill

Rolü : Superman/ Clark Kent

Gal Gadot

Rolü : Wonder Woman/ Diana Prince

Jason Momoa

Rolü : Aquaman/ Arthur Curry

Ezra Miller

Rolü : The Flash/ Barry Allen

Ray Fisher

Rolü : Cyborg/ Victor Stone

Amy Adams

Rolü : Lois Lane

Amber Heard

Rolü : Mera

Ciarán Hinds - Steppenwolf

Jeremy Irons - Alfred Pennyworth

Diane Lane - Martha Kent

Joe Morton - Silas Stone

Connie Nielsen - Queen Hippolyta

Ray Porter - Darkseid

J.K. Simmons - Commissioner Gordon

Robin Wright - Antiope

Jared Leto - Joker

Joe Manganiello - Deathstroke/ Slade Wilson