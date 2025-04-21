Jurrasic Worl Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurrasic Worl Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi?
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JURRASİC WORL HAKİMİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Frances bir dans kumpanyasında çırak olarak çalışsa da bir dansçı değildir. Büyük ve teferruatlı hayalleri olmasına rağmen, New York'ta yaşamanın ekonomik zorluklarından o da payını almaktadır. Oda arkadaşı Sophie'yle de araları bozulduğunda, henüz adım attığı yetişkinler dünyası Frances için iyice şaşırtıcı bir hal alır. Frances'in yersiz yurtsuzluğunu vurgulamak için sürekli değiştirdiği ev adreslerinin etrafında kurulan bu gösterişsiz başyapıtın yaratıcılığı hiç tükenmiyor.
JURRASİC WORL HAKİMİYET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Chris Pratt - Owen Grady
Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
Sam Neill - Dr. Alan Grant
Laura Dern - Dr. Ellie Sattler
Jeff Goldblum - Dr. Ian Malcolm
Mamoudou Athie
Scott Haze
Dichen Lachman
Daniella Pineda - Zia Rodriguez
Campbell Scott - Dr. Lewis Dodgson. Karakter daha önce Jurassic Park'ta Cameron Thor tarafından canlandırılmıştı.
Isabella Sermon - Maisie Lockwood
Justice Smith - Franklin Webb
Omar Sy - Barry Sembène
DeWanda Wise
BD Wong - Dr. Henry Wu
Jake Johnson - Lowery Cruthers
Dimitri ThivaiosJURRASİC WORL HAKİMİYET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösterime giriş tarihi: 10 Haziran 2022 (Türkiye)