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Jurrasic Worl Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurrasic Worl Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Jurrasic Worl Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurrasic Worl Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurrasic Worl Hakimiyet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurrasic Worl Hakimiyet konusu, özeti ve Jurrasic Worl Hakimiyet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurrasic Worl Hakimiyet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurrasic Worl Hakimiyet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurrasic Worl Hakimiyet filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurrasic Worl Hakimiyet konusu nedir, Jurrasic Worl Hakimiyet oyuncuları kimler ve Jurrasic Worl Hakimiyet özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURRASİC WORL HAKİMİYET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frances bir dans kumpanyasında çırak olarak çalışsa da bir dansçı değildir. Büyük ve teferruatlı hayalleri olmasına rağmen, New York'ta yaşamanın ekonomik zorluklarından o da payını almaktadır. Oda arkadaşı Sophie'yle de araları bozulduğunda, henüz adım attığı yetişkinler dünyası Frances için iyice şaşırtıcı bir hal alır. Frances'in yersiz yurtsuzluğunu vurgulamak için sürekli değiştirdiği ev adreslerinin etrafında kurulan bu gösterişsiz başyapıtın yaratıcılığı hiç tükenmiyor.


JURRASİC WORL HAKİMİYET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

Sam Neill - Dr. Alan Grant

Laura Dern - Dr. Ellie Sattler

Jeff Goldblum - Dr. Ian Malcolm

Mamoudou Athie

Scott Haze

Dichen Lachman

Daniella Pineda - Zia Rodriguez

Campbell Scott - Dr. Lewis Dodgson. Karakter daha önce Jurassic Park'ta Cameron Thor tarafından canlandırılmıştı.

Isabella Sermon - Maisie Lockwood

Justice Smith - Franklin Webb

Omar Sy - Barry Sembène

DeWanda Wise

BD Wong - Dr. Henry Wu

Jake Johnson - Lowery Cruthers

Dimitri Thivaios

JURRASİC WORL HAKİMİYET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 10 Haziran 2022 (Türkiye)

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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