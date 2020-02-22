Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncuları ve Jurassic World özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic World filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Jurassic World filmi hakkında Jurassic World konusu, Jurassic World özeti ve Jurassic World oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Jurassic World filminin detayları…
Jurassic World filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Jurassic World filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic World konusu nedir, Jurassic World oyuncuları kimler ve Jurassic World özeti gibi konuları inceliyoruz.
JURASSİC WORLD FİLMİNİN ÖZETİ
Zach ile Gray, anneleri tarafından Jurassic World'de birkaç gün geçirmeleri için gönderilmiş olsalar da Jurassic World'ün her köşesini denetleyen azimli bakıcı Claire'in iki ziyaretçi çocuğa ayıracak vakti yoktur. Onlara park biletleri verir ve parkı keşfetmeleri için gönderir. Parkın ticari başarısı için, ziyaretçilerin tekrar gelmesini sağlamak gerekmektiğinden Dr. Wu, yetenekleri keşfedilmemiş bir dinozor yaratamaya yöneltilmiştir.
JURASSİC WORLD OYUNCULARI VE KADROSU
Filmin yönetmen koltuğunda sinema tarihinin en önemli serilerinden biri olan Jurassic Park'ın son filminin yönetmeni ve Safety Not Guaranteed filmiyle tanıdığımız Colin Trevorrow oturuyor. Filmin senaryo ekibinde ise Michael Crichton bulunuyor.
Yönetmen: Colin Trevorrow
Oyuncular: Chris Pratt, Lauren Lapkus, Bryce Dallas Howard, Judy Greer, Vincent D'Onofrio
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2015 (124 dk)
Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2015 Cuma
Senaryo: Michael Crichton, Rick Jaffa
Yapımcı Firma: Amblin Entertainment, Legendary Pictures
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce