Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması

23.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:41
Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması

Jüpiter ile Satürn'ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi.

Jüpiter ile Satürn'ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi.

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars'ı 10 saat boyunca gözlemleyip hazırladığı video ile gezegenlerin yolculuğunu görüntüleyen İsa Turan bu kez de Jüpiter ile Satürn'ün buluşmasını görüntüledi. Turan, 170 gün boyunca 4 Temmuz gecesinden 21 Aralık gecesine kadar geçen zaman içinde gezegenlerin fotoğrafını sabitlediği mekanizma üzerinden çekti. Daha sonra fotoğrafları düzenleyerek 3 dakikalık videoyu oluşturdu. İzmir'de kayıt edilen gezegenlerin hareketlerinin görüntüleri izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. 21 Aralık tarihinde ise Jüpiter ile Satürn'ün Dünya'dan birbirlerine en yakın gözüktüğü anlar ise teleskop görüntüsü ile kayıt edildi. Çekilen görüntü fotoğraf haline getirildiğinde Jüpiter'in üzerinde bulunan leke ve Satürn'ün çevresinde yer alan toz ve gaz bulutları gözükebiliyor. - İSTANBUL

Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması
Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması
Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması
Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Pelin Karahan Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Vitor Hugo Samet Aybaba Murat Paluli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jüpiter ile Satürn'ün büyük buluşması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:45:42. #1.15#
title