Jülide Ateş Ekranlara Veda mı Etti? Böyle Açıkladı...

ELAZIĞ (Snob Magazin) - Ünlü sunucu Jülide Ateş, Karayipler tatilini tamamladıktan sonra yurda geri döndü. Ateş, çok konuşulan tatil fotoğrafları hakkında konuştu.

"TATİLE YALNIZ GİTTİM"

2020 yılında gazeteci Emre İskeçeli'den boşanan Jülide Ateş, "Tatile kiminle gittiniz?" sorusuna, "Herkes bunu merak ediyor. Tatile tek başıma gittim. Huzurlu bir süreç geçirdim. Hayatımda birisi olsa saklamam" ifadelerini kullandı.

"EKRANLARA VEDA ETMEDİM"

30 yılı aşkın süredir sunuculuk yapan Ateş, "Hayatımın büyük bir bölümü stüdyoda geçti. Artık çok yoruldum. O yüzden yeni yerler görmek istiyorum. Şu sıralar nadastayım. Ekranlara veda etmedim sadece ara verdim" şeklinde konuştu.

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

Jülide Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızları olarak 6 Mayıs 1971'de Elazığ'da doğdu. Gençliği İzmir'de askeri lojmanlarda geçti. Liseyi İzmir'de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Çocukluğu paten üzerinde geçen Jülide Ateş, gençliğinde lisanslı yelken ve basketbol sporları ile ilgilendi.

1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.

İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

12 Şubat 1995'te Emin Çölaşan'ın ayrılmasıyla 13 Şubat 1995 yılında Kanal D'de haber spikerliğini üstlendi. 5 Eylül 1995'te Kanal D'den ayrıldı. 1996 yılında TGRT'ye geçti ve 2006'da TGRT'nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrıldı. 2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü"ne layık görüldü. 2007 yılında Kanal 1'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2'ye geçti. 2011 yılında CNN Türk'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV'de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sundu, daha sonra NTV'ye transfer oldu. 16 Temmuz 2014 tarihinde NTV'den ayrıldı.

3 Eylül 2014 tarihinde Habertürk TV ile anlaştı. Show TV'nin Turgay Ciner tarafından satın alınmasından sonra Jülide Ateş, Ece Üner'in yerine haber spikeri oldu. 2015-2018 yılları arasında Show TV Ana Haber bültenini sundu ve yerini tekrar Ece Üner'e bıraktı. 2020'de ise daha önce CNN Türk'te Buket Aydın tarafından sunulan "40" programı Buket Aydın'ın bırakmasıyla sona erince program Haber Global'e transfer oldu. Ateş'in sunucu koltuğuna da oturmasıyla programın adı "Jülide Ateş ile 40" olarak değişmiştir ve sunucu programı sunmaya devam etmektedir.

Program 2021'de Haber Global'den internet platformu olan GAİN'e transfer oldu. Ancak burada 8 bölüm yayınlandıktan sonra 23 Haziran 2021 tarihinde, Ateş sosyal medya hesabından veda ettiğini duyurdu.

JÜLİDE ATEŞ'İN ÖZEL HAYATI

Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi. Jülide Ateş, Ocak 2020'de, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamayla Emre İskeçeli ile boşandıklarını duyurdu. Çiftin bir tane çocukları bulunuyor.