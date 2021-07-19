Judocularımız Kilis'te Madalyaları Topladı
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Judocularımız Kilis'te Madalyaları Topladı

Judocularımız Kilis'te Madalyaları Topladı
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Kilis Belediyesinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri İllerarası Judo Turnuvası'na 18 ilden 356 sporcu katıldı.

Kilis Belediyesinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri İllerarası Judo Turnuvası'na 18 ilden 356 sporcu katıldı. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu judocularımız 7 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak Ümitlerde takım halinde 1'incilik kupasını aldı.

Katıldığı her şampiyonada elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu judocular, Kilis'te düzenlenen turnuvaya damgasını vurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu judocular, 18 ilden 356 sporcunun yer aldığı turnuvayı 12 madalya ile noktaladı. Judocularımız 7 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak Ümitlerde takım halinde 1'incilik kupasını aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada; "Judocularımız, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdikleri başarılı performans ve elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği olan antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dereceye giren sporcularımız;

1. Arda DÜZCE 42 kg 1. si

2. Gülşen TANRIKULU 44 kg 1. si

3. Sümeyra GÖKÇEN 48 kg 1. si

4. Pınar BOĞA 52 kg 1. si

5. İsmail DURBAK 66 kg 1. si

6. Öznur EFE +70 kg 1. si

7. Zübeyir Talha POLAT +73 kg 1. si

8. Ümit ÇIRPAN 50 kg 2. si

9. Ecrin GÜNEŞ 52 kg 2. si

10. Sami Yusuf ÇİÇEK 81 kg 2. si

11. Kerem ŞAYIK 42 kg 2. si

12. Mehmet ALTAŞ 50 kg 3. sü

Kaynak: Habermetre

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