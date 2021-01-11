Joytürk frekansı kaç? Joytürk illere göre radyo frekans değerleri nedir? Joytürk radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Joytürk frekans numarası kaçtır? Joytürk şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Joytürk frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Joytürk şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Joytürk frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Joytürk frekans numaraları!
JOYTÜRK İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Joytürk radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
89.0 : İstanbul
91.8 : Adana
106.4 : Bodrum
100.6 : Van
103.3 : Trabzon
106.0 : Ankara
106.0 : Antalya
106.0 : Çeşme
106.0 : Eskişehir
106.0 : Erzurum
106.0 : İzmir
106.2 : Bursa
106.2 : Kocaeli
106.3 : Balıkesir
106.3 : Marmaris
106.5 : Alanya
106.5 : Denizli
106.5 : Samsun
106.5 : Gaziantep
106.5 : Zonguldak
107.0 : Konya
107.0 : Mersin
107.0 : Tekirdağ
Joytürk radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Joytürk radyosunu açabilirsiniz.