Joytürk frekansı kaç? Joytürk illere göre radyo frekans değerleri nedir? Joytürk radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Joytürk frekans numarası kaçtır? Joytürk şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Joytürk frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Joytürk şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Joytürk frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Joytürk frekans numaraları!

JOYTÜRK İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Joytürk radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

89.0 : İstanbul

91.8 : Adana

106.4 : Bodrum

100.6 : Van

103.3 : Trabzon

106.0 : Ankara

106.0 : Antalya

106.0 : Çeşme

106.0 : Eskişehir

106.0 : Erzurum

106.0 : İzmir

106.2 : Bursa

106.2 : Kocaeli

106.3 : Balıkesir

106.3 : Marmaris

106.5 : Alanya

106.5 : Denizli

106.5 : Samsun

106.5 : Gaziantep

106.5 : Zonguldak

107.0 : Konya

107.0 : Mersin

107.0 : Tekirdağ

Joytürk radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Joytürk radyosunu açabilirsiniz.