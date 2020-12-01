Josep Borrell'den Muhsin Fahrizade suikastı açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Josep Borrell'den Muhsin Fahrizade suikastı açıklaması

01.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:07
Josep Borrell'den Muhsin Fahrizade suikastı açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin, " İran'ın 'nükleerleşmesini önlemeyecek" değerlendirmesin bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin, " İran'ın 'nükleerleşmesini önlemeyecek" değerlendirmesin bulundu.

 İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. Değişen Dünyada AB adlı etkinlikte konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer programında görevli üst düzey bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin "Fakhrizadeh'in bu şekilde öldürülmesi bir suç teşkil ediyor. Üzgünüm ama sorunları çözme yolunuz bu değil. Nükleer bilim uzmanlarını öldürerek İran'ın nükleerleşmesini engellemeyeceğiz ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) yeniden canlanmasını istemeyen insanlar var. Bu yıllarda anlaşmayı canlı tutmak için çalışıyoruz. Amerika'nın geri çekilmesine rağmen" dedi.

"ABD'Yİ ANLAŞMAYA GERİ DÖNMEYE İKNA EDEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Borrell ayrıca Avrupa Birliği'nin ABD'yi nükleer anlaşmaya geri dönmeye ve İran'ı da JCPOA'nın öngördüğü gibi nükleer sorumluluklara tam uyum sağlamaya ikna etmesini umduğunu ifade etti. Borrell, JCPOA'nın bir sonraki toplantısı için bir tarihin zaten belirlendiğini ve bunun Noel'den önce yapılacağını da sözlerine ekledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

- Belçika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Muhsin Fahrizade: İran'ın nükleer programının mimarı Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
Muhsin Fahrizade: İran'ın nükleer programının mimarı Fahrizade uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı
Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı
İran: Muhsin Fahrizade suikastının arkasında yatan saikler neler?
İran: Muhsin Fahrizade suikastının arkasında yatan saikler neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur İrem Derici Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Josep Borrell'den Muhsin Fahrizade suikastı açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:07:51. #1.14#
title