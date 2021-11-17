Joker, State of Survival'a katılıyor

Joker, yeni bir oynanabilir karakter olarak State of Survival'a katıldı. Kısa süreliğine aktif olacak Joker'in Kilidini açmak için oyuncuların kısa sürede hikayeyi tamamlamaları gerekmektedir.

Yapılan bir açıklamada, FunPlus baş iş sorumlusu Chris Petrovic, Joker'i oyuna getirmenin gerçekten büyük bir onur olduğunu ortaya koydu. Bu yeni iş birliğini oyunculara sunmaktan mutluluk duyduklarını ve DC hayranlarının nasıl tepki vereceğini görmekten heyecan duyduklarını da sözlerine ekledi.

State of Survival'da oyuncular, bir şekilde altı ay boyunca bir zombi salgınından kurtulan bir birey rolünü üstlenirler. İşler karmaşıklaşsa da, iyi haber oyuncuların yardım etmek için arkadaşlarına güvenebilecekleridir.

Arkadaş edin ya da diğer hayatta kalanlarla birlikte savaş. Hayatta kalabilmek için ne gerekiyorsa yap. Kolay olmayacak. Enfekte olanlar her yerde. Kaynaklar yetersiz lakin, cesetler arasından kurtarabildiğin kadarını kurtarmalısın.

State of Survival, ilk olarak 2019 yılında Google Play ve App Store'da piyasaya çıkmıştır.

STATE OF SURVIVAL JOKER FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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