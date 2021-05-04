Joker kimdir? Rapçi Joker (Mete Erpek) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Joker'in gerçek ismi ne?

Türkçe rap dünyasında en beğenilen isimlerinden birisi Joker (Mete Erpek) 'dir. Joker'in gerçek ismi nedir, gerçek adı nedir merak ediliyor. Joker'in şarkıları neler, kimlere diss atmıştır? Joker kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rapçi Joker'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Joker gerçek adı ne? Joker'in şarkıları neler? Joker nereli? Joker evli mi? Mete Erpek, Joker ve Jokzilla aynı kişiler mi? Jokzilla kimdir? Jokzilla şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde.

RAPÇİ JOKER GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi Joker'in gerçek adı " Mete Erpek " 'tir.

JOKER (METE ERPEK) KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

Joker doğum tarihi : 6 Eylül 1987

Joker kaç yaşında : 33 yaşında

Joker mesleği ne : Rap müzisyeni ve söz yazarı

Joker nereli : Eskişehir

Joker gerçek adı ne : Mete Erpek

Joker diğer isimleri : Jokzilla

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.Rap müziğin uyuşturucu ile çağrışmasının yanlış olduğunu düşünmektedir.

Narkoz a.k.a Stanley olarak çıkardığı albümler:

2005 : Rap Cellat-ı Mafya : Batarya Records : EP albüm

2005 : Darpranga : Batarya Records : Ortak albüm (Darp grubuyla)

2006 : toM e Narko SHOW (Realist Akım Piyadeleri) : Batarya Records : Ortak albüm (toMBull aka Bahtiyar ile)

2006 : Çatışma : Batarya Records : Solo albüm

Joker olarak çıkardığı albümler:

2008 : İllüzyon : Barakabeat Records : Ortak albüm (Terapi grubuyla)

2009 : J Vitamini : Batarya Records : Solo albüm

2010 : Sevdiğim Zamanlar : Batarya Records : Solo albüm

2010 : Ghettoblaster : Batarya Records : Ortak Bootleg (Allâme ile)

2011 : Rhymeageddon : Batarya Records : Solo albüm

2011 : Yaşamak Öldürür : Batarya Records : Solo albüm

2012 : Darbe : Batarya Records : Single

2013 : Rhymestein : Hiphopjobz : Solo albüm

2014 : Fay Hattı : Hiphopjobz : Single

2015 : Microphone Show : Dokuz Sekiz Müzik : Solo albüm

2016 : Kirli Beyaz : Hiphopjobz : Bootleg

2018 : Element : Sony Music Entertainment : Solo albüm

2018 : Parola : Hiphopjobz : Single

2018 : Yarasa Koleksiyonu : Hiphopjobz : Single

2019 : Black Jack : Hiphopjobz : Single

2019 : Fark Etmez : Hiphopjobz : Single

2019 : Günah Keçisi : Hiphopjobz : Single

2019 : Son Kale : Hiphopjobz : Ortak (Defkhan ve Kurşun ile)

2019 : Sürgün : Hiphopjobz : Single

2020 : Gerek Yok : Hiphopjobz : Single

2020 : Kural : Hiphopjobz : Ortak (Mirac ile)

2020 : Başarcam Ulan : Hiphopjobz : Single

2020 : Game Over : Hiphopjobz : EP Albüm

2020 : Zehirli Kan : Hiphopjobz : Single

2020 : BayBay : Hiphopjobz : Single

2021 : Kirli Beyaz (Bozuk Kaset) : Hiphopjobz : Bootleg