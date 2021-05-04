Joker - Jokzilla P2 sözleri! Jokzilla P2 rap şarkı sözleri nelerdir?

Joker'in en beğenilen serilerinden olan Jokzilla P2'in sözleri merak edildi. Sizler için Jokzilla p2 şarkı sözlerini araştırdık. Peki, Joker Jokzilla p2 sözleri nelerdir? Jokzilla P2 tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Joker - Jokzilla P2 sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Joker'e yani Mete Erpek'e aittir. Ayrıca jokzilla p2 Joker'in en iyi diss parçası olarak kabul edilmektedir.

JOKER - JOKZİLLA P2 SÖZLERİ

Kısım 1:

Yeni bi stilin fikrini sormam

KingSize'ı yaparım on part

Siz s**imin kahyası mısınız ki?

Bi sürü parazit kolpa!

Laf yapar zihni yormaz

Getirip önüne koymaz kimse

Cehaletten bitmiş beyne ne versem de dolmaz

Devam son gaz

Güneş doğar doğmaz

Bu kültürü terketsinler hemen FlowArt ile Sokrat!

Kutup ayılarıyla foklar dost olmaz

Çeneni toplar can çekişir ortam b*ktan

Ben Joker yani son kart.

Bana yok rahat.

Bıktım sekiz kollu ahtapotlardan.

Lafımı koyar geçerim Alef kırıntıları toplar

Antalya bayrak Boss'ta

Elte tüfek ayakta postal

Tek all star biziz

Sizeyse ya***ktan oscar

Derdiniz dalaşmaksa her tarafta dost var

Biz Osmanlı Torunuzuyuz Grogi kafamı bozma !

Si*ik yarışı yapamam sizle oldunuz prostat.

Ne ürettiyse aynı b*k Yeşil Oda records f*ck !

Süper değilim gelmedim Crypthon'dan.

Hiphop gülümsetmek için diyosan oku gidip Lombak.

Bu fitil bomba ateşler sizin ki tipik sondaj.

Ritim Speedy Gonzalez'se s**in kesinlikle montaj.

Kimin elindeyse ipin söyle getirdik kesin çözüm.

Ve sıkıntı yok davası olmaz si**lmiş İçYüz'ün.

Derdiniz fan falan sanırım beyniniz rafadan.

16'lık kızlarla sakat fan*azilere dalma lan.

Hayatım darmadağan , Joker diss yaparak nam salan.

Pekala tüm bu *m salaklar değil miydi pastadan

Pay kapma cabası içine girip üretmeden yazmadan

Bahsedip duran insanlara kürekten kazmadan.

Direkten döndü Keişan ölmeyi bayılmak sanan

Kolay tabi Net'te hakkımızda kızlara laf sallamak.

Herkesi kendin sanma dangalak git dua et kankana.

Cumali Kamuf dert etmeyin bineriz tankada.

Nakarat Kısmı:

Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim

Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim

Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !

Sıçtığınız aynı b*k sade rengi değişti !

Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim

Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim

Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !

Biraz daha dayan rap biraz daha yetiştik.

Kısım 2:

Laf atmadığımı söyledim bi çok kez Doğu Akdeniz'e

Cevap vermediğim iki diss yattı salaklar kerize

Yattı hayat bak ne güzel değil mi şimdi revaçtasınız

Acarkhan ve köpekleri hepsi sayenizde

Mantar gibi türediniz galaksimde bakterisiniz

KingSize part 6 , İncir Ağacını ve Punch Delisini

Dinle sonra kalp krizi geçir çünkü Akdeniz'i

Karadeniz'e düşman eden her 3 hainden birisiniz

Adam kesildiniz birde memlekette parti basan

Bi kaç çakalsınız anca verceğiniz maddi hasar

Anlattığınız hangi masal , dünyaya dönün bi zahmet

Amerikan filminden çıkmış tiplersiniz

Hapçı ya da keşsiniz , ökkeşsiniz dört peş p*nis

Meraklısı kaşar görünce şaşırdınız kendinizden geçtiniz

Her neyse olay rap yarıştırmaksa şunu bilin

Beni karşınıza almakla yanlış şıkkı seçtiniz

Los Angels triplerinde DA kafası güzel Lil Wayne

Gibi fakat gerçek bütün bunlar film değil

Zannetmeyin sakın çünkü bu girdiğim ilk savaş değil

Amaç feym , talaş beyin , alın yavaş yavaş keyf !

Yanaş bana diss yap diye g**ünü yırtıp giriyosun

Şu Gönül verdim dediğin rapi 8 yıldır s**iyosun

Söylesene ne içiyosun bu kadar yüksek uçmak için

Sen kim köpeksin lan çiyan beni taklit ediyosun

Bu diss yeraltındakileri birleştircek fakat

Hakkımda konuşcaklarınız hiç bi zaman iyi olmıycak

Ve Şunuda bilin türkçe rapte Karaçalı , Saian , Hayki ,

Şehinşah gibi usta kalemler bir daha doğmıycak .

Kafa s**tim kusura bakma gerçekten

Bu sıralar çok uçtunuz ben böyle şeyleri dert etmem

Fakat sıkıntınız varsa adım Mete Erpek gel.

Farketmez battle ya da siz hepiniz ben tek !

Nakarat Kısmı:

Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim

Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim

Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !

Sıçtığınız aynı b*k sade rengi değişti !

Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim

Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim

Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !

Biraz daha dayan rap biraz daha yetiştik.