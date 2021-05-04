Joker - Jokzilla P2 sözleri! Jokzilla P2 rap şarkı sözleri nelerdir?
Joker'in en beğenilen serilerinden olan Jokzilla P2'in sözleri merak edildi. Sizler için Jokzilla p2 şarkı sözlerini araştırdık. Peki, Joker Jokzilla p2 sözleri nelerdir? Jokzilla P2 tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Joker - Jokzilla P2 sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Joker'e yani Mete Erpek'e aittir. Ayrıca jokzilla p2 Joker'in en iyi diss parçası olarak kabul edilmektedir.
JOKER - JOKZİLLA P2 SÖZLERİ
Kısım 1:
Yeni bi stilin fikrini sormam
KingSize'ı yaparım on part
Siz s**imin kahyası mısınız ki?
Bi sürü parazit kolpa!
Laf yapar zihni yormaz
Getirip önüne koymaz kimse
Cehaletten bitmiş beyne ne versem de dolmaz
Devam son gaz
Güneş doğar doğmaz
Bu kültürü terketsinler hemen FlowArt ile Sokrat!
Kutup ayılarıyla foklar dost olmaz
Çeneni toplar can çekişir ortam b*ktan
Ben Joker yani son kart.
Bana yok rahat.
Bıktım sekiz kollu ahtapotlardan.
Lafımı koyar geçerim Alef kırıntıları toplar
Antalya bayrak Boss'ta
Elte tüfek ayakta postal
Tek all star biziz
Sizeyse ya***ktan oscar
Derdiniz dalaşmaksa her tarafta dost var
Biz Osmanlı Torunuzuyuz Grogi kafamı bozma !
Si*ik yarışı yapamam sizle oldunuz prostat.
Ne ürettiyse aynı b*k Yeşil Oda records f*ck !
Süper değilim gelmedim Crypthon'dan.
Hiphop gülümsetmek için diyosan oku gidip Lombak.
Bu fitil bomba ateşler sizin ki tipik sondaj.
Ritim Speedy Gonzalez'se s**in kesinlikle montaj.
Kimin elindeyse ipin söyle getirdik kesin çözüm.
Ve sıkıntı yok davası olmaz si**lmiş İçYüz'ün.
Derdiniz fan falan sanırım beyniniz rafadan.
16'lık kızlarla sakat fan*azilere dalma lan.
Hayatım darmadağan , Joker diss yaparak nam salan.
Pekala tüm bu *m salaklar değil miydi pastadan
Pay kapma cabası içine girip üretmeden yazmadan
Bahsedip duran insanlara kürekten kazmadan.
Direkten döndü Keişan ölmeyi bayılmak sanan
Kolay tabi Net'te hakkımızda kızlara laf sallamak.
Herkesi kendin sanma dangalak git dua et kankana.
Cumali Kamuf dert etmeyin bineriz tankada.
Nakarat Kısmı:
Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim
Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim
Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !
Sıçtığınız aynı b*k sade rengi değişti !
Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim
Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim
Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !
Biraz daha dayan rap biraz daha yetiştik.
Kısım 2:
Laf atmadığımı söyledim bi çok kez Doğu Akdeniz'e
Cevap vermediğim iki diss yattı salaklar kerize
Yattı hayat bak ne güzel değil mi şimdi revaçtasınız
Acarkhan ve köpekleri hepsi sayenizde
Mantar gibi türediniz galaksimde bakterisiniz
KingSize part 6 , İncir Ağacını ve Punch Delisini
Dinle sonra kalp krizi geçir çünkü Akdeniz'i
Karadeniz'e düşman eden her 3 hainden birisiniz
Adam kesildiniz birde memlekette parti basan
Bi kaç çakalsınız anca verceğiniz maddi hasar
Anlattığınız hangi masal , dünyaya dönün bi zahmet
Amerikan filminden çıkmış tiplersiniz
Hapçı ya da keşsiniz , ökkeşsiniz dört peş p*nis
Meraklısı kaşar görünce şaşırdınız kendinizden geçtiniz
Her neyse olay rap yarıştırmaksa şunu bilin
Beni karşınıza almakla yanlış şıkkı seçtiniz
Los Angels triplerinde DA kafası güzel Lil Wayne
Gibi fakat gerçek bütün bunlar film değil
Zannetmeyin sakın çünkü bu girdiğim ilk savaş değil
Amaç feym , talaş beyin , alın yavaş yavaş keyf !
Yanaş bana diss yap diye g**ünü yırtıp giriyosun
Şu Gönül verdim dediğin rapi 8 yıldır s**iyosun
Söylesene ne içiyosun bu kadar yüksek uçmak için
Sen kim köpeksin lan çiyan beni taklit ediyosun
Bu diss yeraltındakileri birleştircek fakat
Hakkımda konuşcaklarınız hiç bi zaman iyi olmıycak
Ve Şunuda bilin türkçe rapte Karaçalı , Saian , Hayki ,
Şehinşah gibi usta kalemler bir daha doğmıycak .
Kafa s**tim kusura bakma gerçekten
Bu sıralar çok uçtunuz ben böyle şeyleri dert etmem
Fakat sıkıntınız varsa adım Mete Erpek gel.
Farketmez battle ya da siz hepiniz ben tek !
Nakarat Kısmı:
Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim
Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim
Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !
Sıçtığınız aynı b*k sade rengi değişti !
Eleştir yerden yere vur beni ben demiştim
Bu kadar yüz verirsen astar ister hepsi demiştim
Geliştik mi ? Hayır ! Çıkarcılar sevinçli !
Biraz daha dayan rap biraz daha yetiştik.