Joker - Hesap Verin sözleri! 'Hesap Verin' rap şarkısı sözleri nedir? Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Joker'in yeni parçası "Hesap Verin" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Hesap Verin" rap şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Joker'in yeni parçası Hesap Verin sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Hesap Verin sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker yeni albüm mü çıkardı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?

JOKER 'HESAP VERİN' ŞARKI SÖZLERİ

Rap yapmasam, normalde kimsenin umrunda olmazdı dediklerim

Vur dediklerinizi öldürdüm,anormal tepki veririm

Kaybolmaktan,korktuğun dar sokaklardan ve daha b*ktan ortamlardan geldim

Çok pardon rahat olamam tetikdeydim!

Akrofobim olmamasına rağmen çoğu zaman dipteydim

İbneler anlayamazlar karşıma dikilenler yalnız değildi

Şansızlığa bak lan,lanetlendin p*ç!

Yansın beynin

Yalnız kalmış çocuklar şarkılarımı çalarken kaçsın keyfin

S**tiğimin trend müziğini alın,90'ları geri verin

Beat bulamadığım yıllardaki ruhumu çaldınız deyim yerindeyse

Sirk maymunu tiplere hayran jenerasyona getirilmiş devrim,benim

Ve birkaç mc daha tanıyorum

Bizi denemeyin

Autotune manyaklarından gına geldi

Playback,fake rapleri geri alın

Esrarkeş yaptığınız gençler için hesap verin!

Gerçekleri söylediğimden dolayı primci ve fesat benim

Behzat Ç gibi pespayelerin kabusuyum şehzade değil,bir padişahım

Şunu bilin ki,hiçbirinize minnettar değilim

Miyop olmuş gamerlar yerine,B-Boyları geri verin

İdiot Youtube,Tiktok fenomenleri kadar umrunda değil di miaEvebeynlerinin geçim derdi

O zaman biraz eğitim vereyim

Tüketim çağına boyun eğmemeni söylememin olmaz ki reyting değeri

Ve nitekim popüler olmadıkça olmaz hiç gerçekten destekleyenin

beğenin her şeyi bir telefonla keşfetmek gerçekten dehşet deneyim

Beni takip et madem,yansın dünya,yansın

Elalem

Yok başka çarem dik durmalıyım her şeye rağmen

Sırtım yere gelmedi halen

Adres,eski mahallem

Herkes düşmekten korkarken,kaybetsem de bahanem yok

Uçurum ve karanlıklara koşuyorum inadına son

Nefesime dek

Herkes sanıyor popüler olan underground rap

Hayır bir yanlış var dediğim için,yalnız kaldım lan hep

S**tir et

Bu şarkı çalmasın radyomda diye bağırdım lanet küfürlerimi yine

Tanrım affet

18 yılımı almış

Beni zar zor farketmen

Nasıl olsa savaştım bak tek

Nihayet başardım lan dediğim anda bile başa sardım hayret

Kaçamazsın kaybetmekten

Hayat kolda façalardan ibaretse napalım,"Yaşamak öldürür"müa

Gerçekten çabalarken sabretmenkten bıktım varsa şayet bir çıkış yolu

Aç sana zahmet

Kaç parçaya ayrılım ters yönden kamyona çarpsam hesap et

Ama bir kamyon adam toplarlar benim için

Bu hangi cesareta

Element albümü tam bir rezaletti diyenlerle mesafemi açarak

Çelik alaşım janttan bile daha sert yazmam gerek

Eğer hala nefes alıyorsan şans var demek

Eğer hala düşebiliyorsan asla pes etme hastanelik olsan bile kalkıp

Yere daha sağlam basman gerek

İsmail YK'den daha sağlam gazlarım asfalt ağlar,arkana yaslan bebek

Fazla da havlama sahibin gaz verip tasmanı bağlamadıysa

Bi' yoldayım eninde sonunda gerçeği arayanlar bana rastlar tabi

Bozamazlar konsantremi

Kronik ryhme eksikliği ve flow problemi olan mcler gibi afro trape dönüp övmem kol saatimi

Hiphopjobz korsan gemim,Jack Sparrow gibi çok sakin görünsem de kızgınım

O sesde s**mişim popçu kaltakları demediğim için linç edildim

Bas lan geri

Ne dersen de yarıştım aslan gibi

Rastlantı değil, çeneni kapatıp yaslan geri

Beni takip et madem,yansın dünya,yansın

Elalem

Yok başka çarem dik durmalıyım her şeye rağmen

Sırtım yere gelmedi halen

Adres,eski mahallem

Herkes düşmekten korkarken,kaybetsem de bahanem yok

Uçurum ve karanlıklara koşuyorum inadına son

Nefesime dek

JOKER 'HESAP VERİN' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Joker'in yeni şarkısı "Hesap Verin" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 18 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 3 bin beğeni aldı. Joker'in yeni şarkısı "Doğan Music Company" kanalında yayınlandı.

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.