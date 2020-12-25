Joker - Hesap Verin sözleri! 'Hesap Verin' rap şarkısı sözleri nedir? Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler!
Joker'in yeni parçası "Hesap Verin" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Hesap Verin" rap şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Joker'in yeni parçası Hesap Verin sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Hesap Verin sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker yeni albüm mü çıkardı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?
JOKER 'HESAP VERİN' ŞARKI SÖZLERİ
Rap yapmasam, normalde kimsenin umrunda olmazdı dediklerim
Vur dediklerinizi öldürdüm,anormal tepki veririm
Kaybolmaktan,korktuğun dar sokaklardan ve daha b*ktan ortamlardan geldim
Çok pardon rahat olamam tetikdeydim!
Akrofobim olmamasına rağmen çoğu zaman dipteydim
İbneler anlayamazlar karşıma dikilenler yalnız değildi
Şansızlığa bak lan,lanetlendin p*ç!
Yansın beynin
Yalnız kalmış çocuklar şarkılarımı çalarken kaçsın keyfin
S**tiğimin trend müziğini alın,90'ları geri verin
Beat bulamadığım yıllardaki ruhumu çaldınız deyim yerindeyse
Sirk maymunu tiplere hayran jenerasyona getirilmiş devrim,benim
Ve birkaç mc daha tanıyorum
Bizi denemeyin
Autotune manyaklarından gına geldi
Playback,fake rapleri geri alın
Esrarkeş yaptığınız gençler için hesap verin!
Gerçekleri söylediğimden dolayı primci ve fesat benim
Behzat Ç gibi pespayelerin kabusuyum şehzade değil,bir padişahım
Şunu bilin ki,hiçbirinize minnettar değilim
Miyop olmuş gamerlar yerine,B-Boyları geri verin
İdiot Youtube,Tiktok fenomenleri kadar umrunda değil di miaEvebeynlerinin geçim derdi
O zaman biraz eğitim vereyim
Tüketim çağına boyun eğmemeni söylememin olmaz ki reyting değeri
Ve nitekim popüler olmadıkça olmaz hiç gerçekten destekleyenin
beğenin her şeyi bir telefonla keşfetmek gerçekten dehşet deneyim
Beni takip et madem,yansın dünya,yansın
Elalem
Yok başka çarem dik durmalıyım her şeye rağmen
Sırtım yere gelmedi halen
Adres,eski mahallem
Herkes düşmekten korkarken,kaybetsem de bahanem yok
Uçurum ve karanlıklara koşuyorum inadına son
Nefesime dek
Herkes sanıyor popüler olan underground rap
Hayır bir yanlış var dediğim için,yalnız kaldım lan hep
S**tir et
Bu şarkı çalmasın radyomda diye bağırdım lanet küfürlerimi yine
Tanrım affet
18 yılımı almış
Beni zar zor farketmen
Nasıl olsa savaştım bak tek
Nihayet başardım lan dediğim anda bile başa sardım hayret
Kaçamazsın kaybetmekten
Hayat kolda façalardan ibaretse napalım,"Yaşamak öldürür"müa
Gerçekten çabalarken sabretmenkten bıktım varsa şayet bir çıkış yolu
Aç sana zahmet
Kaç parçaya ayrılım ters yönden kamyona çarpsam hesap et
Ama bir kamyon adam toplarlar benim için
Bu hangi cesareta
Element albümü tam bir rezaletti diyenlerle mesafemi açarak
Çelik alaşım janttan bile daha sert yazmam gerek
Eğer hala nefes alıyorsan şans var demek
Eğer hala düşebiliyorsan asla pes etme hastanelik olsan bile kalkıp
Yere daha sağlam basman gerek
İsmail YK'den daha sağlam gazlarım asfalt ağlar,arkana yaslan bebek
Fazla da havlama sahibin gaz verip tasmanı bağlamadıysa
Bi' yoldayım eninde sonunda gerçeği arayanlar bana rastlar tabi
Bozamazlar konsantremi
Kronik ryhme eksikliği ve flow problemi olan mcler gibi afro trape dönüp övmem kol saatimi
Hiphopjobz korsan gemim,Jack Sparrow gibi çok sakin görünsem de kızgınım
O sesde s**mişim popçu kaltakları demediğim için linç edildim
Bas lan geri
Ne dersen de yarıştım aslan gibi
Rastlantı değil, çeneni kapatıp yaslan geri
Beni takip et madem,yansın dünya,yansın
Elalem
Yok başka çarem dik durmalıyım her şeye rağmen
Sırtım yere gelmedi halen
Adres,eski mahallem
Herkes düşmekten korkarken,kaybetsem de bahanem yok
Uçurum ve karanlıklara koşuyorum inadına son
Nefesime dek
JOKER 'HESAP VERİN' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!
Joker'in yeni şarkısı "Hesap Verin" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 18 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 3 bin beğeni aldı. Joker'in yeni şarkısı "Doğan Music Company" kanalında yayınlandı.
JOKER KİMDİR?
Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.