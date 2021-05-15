Joker ft. Ece Sevim - Aslında Farkındalar sözleri! 'Aslında Farkındalar' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Joker ve Ece Sevim'in birlikte söyledikleri Aslında Farkındalar şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Joker ft. Ece Sevim - Aslında Farkındalar sözleri nelerdir? Joker & Ece Sevim - Aslında Farkındalar rap sözleri haberimizde.

Joker feat Ece Sevim - Aslında Farkındalar şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

JOKER & ECE SEVİM - ASLINDA FARKINDALAR SÖZLERİ

[Kısım 1: Joker & Ece Sevim]

Bıktım aynı yalanlardan

Aynaya bakamayanlardan

Bi' yol bulup ayakta kalmam ve hayata karşı dayanmam lazım

Kahretsin, her şey çok mükemmelmiş gibi davranamazdım

Düzeltmem gereken sorunlara karşı Superman rolü yapamazdım

Bir an gelir katlanamazsın

Kaybetmeyi göze alamazsın

Profesör gibi planlasan dahi felaketi hesaplayamazsın

Vazgeçme

Her şey için çok geç

Yok baştan başlama şansım

Bi' mucize beklerken herkes , sarpa sararsın ve saçmalarsın

Düşsem bile kalkmam

Gerekiyo' biliyorum atlatmam, zor

Bu bataklığa saplanmadan

Patlamalıyım arkama bakmam, yov

Ve karanlığa saklan-mam

Sonunda yalnız kalsam da

Bugün hepsini haykırıyorum

Yüzlerine de susturmazlar

Beni

***

[Nakarat bölümü: Ece Sevim]

Görmezden gelseler de aslında farkındalar

Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar

Yine tükeniyo' umutlar azar azar

Azar, azar, azar

***

Görmezden gelseler de aslında farkındalar

Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar

Yine tükeniyo' umutlar azar azar

Azar, azar, azar

***

Tükenen umutları yanıma alıyorum

Bu gece de güneş doğana dek bu karanlık sürecek

Kimseye ihtiyacım yok ayağa kalkmak için

Üzerine gidiyorum beni yakan ateşin

***

[Kısım 2: Joker]

Ve şimdi bazen

Düşünüyorum nefesim daralırken

Fotoğraflar konuşuyor sanki şehrin sokakları kararırken

Üzerime geliyor duvarlar, yumruklarımı kanatırken

Kendimi toplamam gerek, biliyorum

Artık kapılar kapanırken

Bir anahtar bulmam gerek bu yolda kimseden iz yok

Tek başıma gidiyorum durmam

Cennet ve cehennem uzaktan izliyor

Hangisi mi beni daha çok istiyor?

Bilmiyorum, kaderim yol çiziyor

Kafein, nikotin, etil alkolle sabaha dek caddelerde geziyordum

Bi' sorun çözülürken karşıma çıkıyor yeni bir sorun daha

Bu ateş çemberleri yakarken prenses yok bölümün sonunda

Kahraman olmaya çalışan kaybediyor, evet hem fikiriz bu konuda

Ama yine de pes etmeyi düşünmüyorum, asla

Hoş geldiniz oyunuma, hahaha

***

[Nakarat bölümü: Ece Sevim]

Görmezden gelseler de aslında farkındalar

Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar

Yine tükeniyo' umutlar azar azar

Azar, azar

***

Görmezden gelseler de aslında farkındalar

Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar

Yine tükeniyo' umutlar azar azar

Azar, azar, azar

***

Görmezden gelseler de aslında farkındalar

Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar

Yine tükeniyo' umutlar azar azar

Azar, azar, azar

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Joker ft. Ece Sevim - Aslında Farkındalar şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 120 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Joker

Düzenleme: Joker

Mixing & Mastering: Joker

Yönetmen: Sinan Çalış

Yard. Yönetmen: Erman Gürkale

Gör. Yönetmeni: Bedirhan Aydoğan, Mücahit Özgüneş

Drone Operatörü: Erman Gürkale

Senaryo: Joker, Ece Sevim

Kurgu & Montaj: Joker

Renk: Joker