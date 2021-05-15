Joker ft. Ece Sevim - Aslında Farkındalar sözleri! 'Aslında Farkındalar' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Joker ve Ece Sevim'in birlikte söyledikleri Aslında Farkındalar şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Joker ft. Ece Sevim - Aslında Farkındalar sözleri nelerdir? Joker & Ece Sevim - Aslında Farkındalar rap sözleri haberimizde.
Joker feat Ece Sevim - Aslında Farkındalar şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
JOKER & ECE SEVİM - ASLINDA FARKINDALAR SÖZLERİ
[Kısım 1: Joker & Ece Sevim]
Bıktım aynı yalanlardan
Aynaya bakamayanlardan
Bi' yol bulup ayakta kalmam ve hayata karşı dayanmam lazım
Kahretsin, her şey çok mükemmelmiş gibi davranamazdım
Düzeltmem gereken sorunlara karşı Superman rolü yapamazdım
Bir an gelir katlanamazsın
Kaybetmeyi göze alamazsın
Profesör gibi planlasan dahi felaketi hesaplayamazsın
Vazgeçme
Her şey için çok geç
Yok baştan başlama şansım
Bi' mucize beklerken herkes , sarpa sararsın ve saçmalarsın
Düşsem bile kalkmam
Gerekiyo' biliyorum atlatmam, zor
Bu bataklığa saplanmadan
Patlamalıyım arkama bakmam, yov
Ve karanlığa saklan-mam
Sonunda yalnız kalsam da
Bugün hepsini haykırıyorum
Yüzlerine de susturmazlar
Beni
***
[Nakarat bölümü: Ece Sevim]
Görmezden gelseler de aslında farkındalar
Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar
Yine tükeniyo' umutlar azar azar
Azar, azar, azar
***
Görmezden gelseler de aslında farkındalar
Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar
Yine tükeniyo' umutlar azar azar
Azar, azar, azar
***
Tükenen umutları yanıma alıyorum
Bu gece de güneş doğana dek bu karanlık sürecek
Kimseye ihtiyacım yok ayağa kalkmak için
Üzerine gidiyorum beni yakan ateşin
***
[Kısım 2: Joker]
Ve şimdi bazen
Düşünüyorum nefesim daralırken
Fotoğraflar konuşuyor sanki şehrin sokakları kararırken
Üzerime geliyor duvarlar, yumruklarımı kanatırken
Kendimi toplamam gerek, biliyorum
Artık kapılar kapanırken
Bir anahtar bulmam gerek bu yolda kimseden iz yok
Tek başıma gidiyorum durmam
Cennet ve cehennem uzaktan izliyor
Hangisi mi beni daha çok istiyor?
Bilmiyorum, kaderim yol çiziyor
Kafein, nikotin, etil alkolle sabaha dek caddelerde geziyordum
Bi' sorun çözülürken karşıma çıkıyor yeni bir sorun daha
Bu ateş çemberleri yakarken prenses yok bölümün sonunda
Kahraman olmaya çalışan kaybediyor, evet hem fikiriz bu konuda
Ama yine de pes etmeyi düşünmüyorum, asla
Hoş geldiniz oyunuma, hahaha
***
[Nakarat bölümü: Ece Sevim]
Görmezden gelseler de aslında farkındalar
Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar
Yine tükeniyo' umutlar azar azar
Azar, azar
***
Görmezden gelseler de aslında farkındalar
Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar
Yine tükeniyo' umutlar azar azar
Azar, azar, azar
***
Görmezden gelseler de aslında farkındalar
Yanımda sandıkların, yalnız kalana kadar
Yine tükeniyo' umutlar azar azar
Azar, azar, azar
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Joker ft. Ece Sevim - Aslında Farkındalar şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 120 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Joker
Düzenleme: Joker
Mixing & Mastering: Joker
Yönetmen: Sinan Çalış
Yard. Yönetmen: Erman Gürkale
Gör. Yönetmeni: Bedirhan Aydoğan, Mücahit Özgüneş
Drone Operatörü: Erman Gürkale
Senaryo: Joker, Ece Sevim
Kurgu & Montaj: Joker
Renk: Joker