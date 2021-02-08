Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?

08.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:09
Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?

Join kelimesi İngilizce bir kelimedir. İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Join kelimesinin anlamını öğrenmek ise mümkündür. Peki Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?

İngilizcede günümüzde uluslararası dil olmuş ve en çok tercih edilen dillerden birisidir. İngilizce de yer alan Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?

JOİN NE DEMEK?

join kelimesinin kökeni, Middle English: from Old French joindre, from Latin jungere 'to join'.

join

f., i. katılmak (kulüp, parti); buluşmak; birleştirmek; birleşmek, bağlanmak, kavuşmak; bağlamak; izdivaçla birleştirmek; k.dili bitişmek; gen. (in ile) yer almak; i. bitişim noktası; birleşme, bitişme. join battle savaşa girişmek. join hands el ele tutuşmak. join up k.dili asker yazılmak; üye yazılmak.

joinder

i., huk. bir davada iki unsurun veya iki kimsenin birleşmesi.

joiner

i. birleştirici şey veya kimse; İng. doğramacı, marangoz; A.B.D., k.dili birçok kulübün azası. joinery i. marangozluk; doğramacı işi.

joint

s. birleşmiş, bitişmiş; müşterek, ortak. jointstock company tic. anonim şirket (sınırlı ya da sınırsız sorumluluğu olan). jointly z. müştereken, ortaklaşa, birlikte.

joint

f. bitiştirmek, eklemek, raptetmek; ek veya oynak yeri yapmak; oynak yerlerinden ayırmak (et).

joint

i. anat.mafsal, eklem, iki kemiğin birleştiği yer, oynak yeri; ek; ek yeri; iki eklem arasındaki kısım; kasabın kestiği kol veya but gibi et parçası; bot. nod; düğüm, boğum; (argo) afyon çekilen veya kumar oynanan kötü ve yasak yer; (argo) esrarlı sigara. joint surety huk. müteselsil kefil, zincirleme kefil. out of joint çıkık, çıkmış; çığrından çıkmış. put one's nose out of joint birinin pabucunu dama attırmak. universal joint oto. kardan mafsalı.

jointer

i. birleştirici şey veya kimse; planya; çentik veya yuva açma aleti.

jointress

i., huk. kocası tarafından kendisine sürekli gelir bağlanmış olan kadın.

jointure

i., f., huk. bir kadına kocası tarafından ve kocanın ölümünden sonra kalmak şartıyle bağlanan gelir; f. böyle gelir bağlamak.

Kelime TürüKelimeKullanım Sıklığı
Fiil üye olmakstar
Fiil katılmakstarstarstar
Fiil birleştirmekstar
Fiil katmakstar
Fiil birleşmekstar
Fiil eklemekstar
Fiil kaynamakstar
Fiil sınırı ortak olmakstar
İsim birleşme noktasıstar
İsim ek yeristar
Fiil iştirak etmekstar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Buse Varol Hüner Coşkuner Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:30:28. #1.14#
title