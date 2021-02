Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?

İngilizcede günümüzde uluslararası dil olmuş ve en çok tercih edilen dillerden birisidir. İngilizce de yer alan Join ne demek? Join Türkçe anlamı Nedir?

JOİN NE DEMEK?

join kelimesinin kökeni, Middle English: from Old French joindre, from Latin jungere 'to join'.

join

f., i. katılmak (kulüp, parti); buluşmak; birleştirmek; birleşmek, bağlanmak, kavuşmak; bağlamak; izdivaçla birleştirmek; k.dili bitişmek; gen. (in ile) yer almak; i. bitişim noktası; birleşme, bitişme. join battle savaşa girişmek. join hands el ele tutuşmak. join up k.dili asker yazılmak; üye yazılmak.

joinder

i., huk. bir davada iki unsurun veya iki kimsenin birleşmesi.

joiner

i. birleştirici şey veya kimse; İng. doğramacı, marangoz; A.B.D., k.dili birçok kulübün azası. joinery i. marangozluk; doğramacı işi.

joint

s. birleşmiş, bitişmiş; müşterek, ortak. jointstock company tic. anonim şirket (sınırlı ya da sınırsız sorumluluğu olan). jointly z. müştereken, ortaklaşa, birlikte.

joint

f. bitiştirmek, eklemek, raptetmek; ek veya oynak yeri yapmak; oynak yerlerinden ayırmak (et).

joint

i. anat.mafsal, eklem, iki kemiğin birleştiği yer, oynak yeri; ek; ek yeri; iki eklem arasındaki kısım; kasabın kestiği kol veya but gibi et parçası; bot. nod; düğüm, boğum; (argo) afyon çekilen veya kumar oynanan kötü ve yasak yer; (argo) esrarlı sigara. joint surety huk. müteselsil kefil, zincirleme kefil. out of joint çıkık, çıkmış; çığrından çıkmış. put one's nose out of joint birinin pabucunu dama attırmak. universal joint oto. kardan mafsalı.

jointer

i. birleştirici şey veya kimse; planya; çentik veya yuva açma aleti.

jointress

i., huk. kocası tarafından kendisine sürekli gelir bağlanmış olan kadın.

jointure

i., f., huk. bir kadına kocası tarafından ve kocanın ölümünden sonra kalmak şartıyle bağlanan gelir; f. böyle gelir bağlamak.