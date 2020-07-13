Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor Johnny Depp'in mahkeme binasına girişi LONDRA (AA) Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi.

Johnny Depp'in mahkeme binasına girişi LONDRA (AA) Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi. Kaynak: AA