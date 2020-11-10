Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak
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Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak

10.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:01
Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak

Eski eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Johnny Depp, başrolünde yer aldığı Fantastic Beasts serisinin yeni filminden yapım şirketinin isteği üzerine istifa etti. Projede yer almayacak olan oyuncu anlaşma gereği 10 milyon dolar değerindeki maaşını alacak.

Fantastic Beasts serisinin yapım şirketi Warner Bros, kadına şiddet suçlamalarıyla gündemde olan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in Fantastic Beasts serisiyle ilişkisinin kesildiğini, yeni vizyon tarihiyle birlikte duyurdu.

Yapım şirketi Depp'in eski eşi Amber Heard'ı dövdüğü iddiasında bulunan ve bu konuda haber yaparken "karısını döven" ifadesi kullanan The Sun gazetesine açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in filmden ayrılmasını istedi.

10 MİLYON TL ALACAK

Depp, yapım aşamasına geçilen ve 20 Eylül'de Londra'da yapılan bir sahnenin çekimine başlanan Fantastic Beasts 3 filmi için anlaştığı maaşın tamamın alacak. Yapılan anlaşmaya göre, Depp oynamasa da filmden 10 milyon dolar kazanacak.

Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon TL maaş alacak

Hakkındaki şiddet iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Deep, "Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak" demişti.

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