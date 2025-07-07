John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği John Wick 2 konusu, özeti ve John Wick 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. John Wick 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan John Wick 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. John Wick 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick 2 konusu nedir, John Wick 2 oyuncuları kimler ve John Wick 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOHN Wick 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir.

Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.

JOHN Wick 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Keanu Reeves

Ruby Rose

Bridget Moynahan

Ian McShane

Peter Stormare

Laurence Fishburne

John Leguizamo

Common

JOHN Wick 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Chad Stahelski

Oyuncular : Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane

Türü : Aksiyon / Gerilim

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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