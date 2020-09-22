John Lennon'ın katili, 'alçakça eylemi' nedeniyle özür diledi killer says sorry for 'despicable act'
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BBC

John Lennon'ın katili, 'alçakça eylemi' nedeniyle özür diledi killer says sorry for 'despicable act'

Beatles grubunun efsanevi solisti John Lennon'ın katili Mark Chapman, Lennon'ın öldürmesinden 40 yıl sonra, eski eşi Yoko Ono'dan özür diledi.

John Lennon'ın katili, 'alçakça eylemi' nedeniyle özür diledi killer says sorry for 'despicable act'
22.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:51

Beatles grubunun efsanevi solisti John Lennon'ın katili Mark Chapman, Lennon'ın öldürmesinden 40 yıl sonra, eski eşi Yoko Ono'dan özür diledi.

Chapman, Lennon'ı 1980 yılında New York'un Mahhattan kentindeki evinden çıkarken, Ono'nun gözleri önünde, dört el ateş açıp, öldürmüştü.

Chapman'ın 11. şartlı tahliye başvurusu geçen ay reddedildi.

Başvuru oturumu sırasında Chapman, 40 yaşındaki rock yıldızını "şan" için öldürdüğünü ve ölüm cezasını hak ettiğini söyledi.

Chapman ayrıca daima bu "alçakça eylemi" düşündüğünü ve yaşamının geri kalanını hapiste geçirebileceğini kabul ettiğini belirtti.

'Hiçbir bahanem yok'

Chapman New York'taki hapishanede, şartlı tahliye kuruluyla yapılan duruşmada "İşlediğim suç için üzgün olduğumu tekrarlamak istiyorum. Hiçbir bahanem yok. Tamamen kişisel şan için yaptım. Bir masuma karşı işlenebilecek en büyük suç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Chapman "Aşırı ünlüydü. Onu karakteri ya da olduğu insan yüzünden öldürmedim. Bir aile adamıydı. Bir ikondu. Bizim şimdi konuşabildiğimiz şeyler hakkında o zaman konuşabilen biriydi. Çok, çok, çok ünlü olduğu için onu öldürdüm ve ben çok, çok, çok yoğun bir şekilde kişisel şöhret arayışındaydım ve çok bencildim" diye de ekledi.

Chapman'ın şartlı tahlilye girişimlerine hep karşı çıkan Japon sanatçı Yoko Ono, 2015'te hep Chapman'ın hapisten çıkacağı korkusuyla yaşadığını söylemişti.


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Chapman'ın başvurusunun, toplumun refahıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Chapman cinayeti işlediğinde 25 yaşındaydı. Şu anda 65 yaşında olan Chapman evli ve eşi kaldığı hapishanenin yakınlarında yaşıyor.

Mark Chapman, şantlı tahliye duruşmasında kendini dindar bir Hristiyan olarak tanımladı.

Lennon'ın katili, cinayet sırasında yanında JD Salinger'in Catcher in the Rye - Çavdar tarlasında çocuklar" adlı kitabını taşıyordu.

Chapman, kitaptaki karakterin "izolasyonu" ve "yalnızlığıyla" kendisini özdeşleştirdiğini söylemişti.

BBC
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