John Kerry: Trump, ABD Halkını Kandırıyor Ama ABD Halkı Trump'tan Daha Akıllı

– ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan geri çekilmesini sert bir dille eleştirdi ve "Konu hakkında uzaktan yakından hiçbir bilgisi olmayan bir başkan, ABD halkına yalan söylüyor. Paris'te taahhüt edilen 100 milyar dolarlık temiz iklim fonunu almalıyız. Bu bir hayatta kalma meselesi" dedi.

San Francisco'da gerçekleşen Küresel İklim Eylem Zirvesi'nde okyanuslardaki kirlenmeyle ilgili bir panelde konuşan John Kerry, dünyanın iklim değişimiyle mücadelede küresel anlamda ihtiyaç duyulandan çok uzak bir noktada olduğunu belirterek, "Size bir şey söyleyeyim Başkan (Trump), 100 milyar dolar Paris Anlaşması taahhütlerine yatırılmadan kimse bir yere gitmiyor. ABD'de ve dünyanın herhangi bir yerinde bir kömür fabrikası daha açılmamalı" dedi.

ABD halkının Trump'tan çok daha akıllı olduğunu söyleyen Kerry sözlerine şöyle devam etti: "Bir ekosistem içinde yaşıyoruz ve adımlarımızın sonuçları var, ama sanırım Başkan bunu anlayabilmiş değil. Paris anlaşması her ulusun yerine getirebileceği adımları içeriyordu, Kyoto Protokolü öyle değildi ancak Paris Anlaşması her ulusun yapabileceği bir işti. Ben, Paris Müzakerelerini yönetmek gibi çok önemli bir şerefe nail oldum, bu anlaşma için yaklaşık 700 gün müzakere yapıldı. Bugünlerde mantık ve gerçekler bazen işe yaramıyor gibi, çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Ama ABD halkı bu başkandan çok daha akıllı, bu yüzden de ABD'nin 38 eyaleti sahneye çıktı" diye konuştu.

Kerry sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda yaşanan fırtınalar okyanuslardaki ısının yükselmesinden kaynaklanıyor. Uzun yıllar iklimle mücadele zirvelerinde bulundum. Bilimsel gerçeklere uymayan bir siyasi eyleme şahit oluyoruz. 100 milyar dolarlık temiz iklim fonunu almalıyız. Bu bir hayatta kalma meselesi. İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda karşılaştığımız tüm sorunlar çözülebilir. Karamsar olmak istemiyorum ancak konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir başkan, ABD halkına yalan söylüyor. Paris'te taahhüt edilen, savunma bütçesinin üçte biri bile değil."

"2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan ve 2015 yılında kabul edilen Paris Anlaşması'nda ABD heyeti olarak Çin gibi küresel iklim hareketine etkisi büyük olan ülkeleri ikna etmek için çok çaba sarfettik. Çok açık ve net olacağım, bugün burada bir çok ülkeden temsilcilerle buluştuk. Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede küresel anlamda ihtiyaç duyulandan çok uzak bir noktadayız."

"ABD tarihinde ilk kez 385 milyar doları sadece yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine ayırdı. Okyanuslar çocukluğumdan beri hayatımda oldu, babam bir yelkenciydi. Tek bir panelde okyanusların korunması için 1 milyar dolar topladık. ve bu çabalarımız devam edecek. Oksijenimizin yüzde 51'i okyanuslardan geliyor. Çöple, plastikle, aşırı avlanmayla edebi eserlere ilham veren okyanusları bitiriyoruz. Eğer sorumluluklarına sırtını dönen insanlardan hesap sormazsak bizler sorumlu vatandaşlar olmayız. Demokrasimizin tekrar çalışır hale gelmesi bizim sorumluluğumuzda. Paris Anlaşması'na bağlı kalan eyaletler olarak hala mantık ve sağduyu için mücadele ediyoruz." - Francisco