John Carter: İki Dünya Arasında filmi oyuncuları kim? John Carter: İki Dünya Arasında filmi konusu, oyuncuları ve John Carter: İki Dünya Arasında özet

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JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Akademi Ödüllü yönetmen Andrew Stanton'ın "John Carter" filmi, gizemli ve egzotik Barsoom (Mars) gezegeninde geçen sürükleyici bir aksiyon macera filmi...

Edgar Rice Burroughs'ın bilim kurgu romanından uyarlanan film, John Carter'ın (Taylor Kitsch) öyküsünü anlatıyor. Açıklanamayan biçimde Mars'a yollanan Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasındaki dev bir ihtilafın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas (Willem Dafoe) ve çekici prenses Dejah Thoris (Lynn Collins) de vardır.

Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom'ın (Mars) ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır.

JOHN CARTER: İKİ DÜNYA ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton, Willem Dafoe, Thomas Haden Church

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2012 (132 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2012 Cuma

Senaryo: Mark Andrews, Michael Chabon

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