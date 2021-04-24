Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi
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Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, "Ermeni soykırımını" resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Kararın ardından siyasilerden peş peşe tepki dolu açıklamalar gelirken Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran'ın yıllar önceki sözleri hatırlandı. Babasının Ermeni zulmüne ilişkin anılarını anlatan Yıldıran, "Her biri canlı canlı kazığa oturtulmuştu. Zulmü dile getirmeye insanın yüreği gerçekten acıyor. Size layık olamadık diye ecdadımızdan özür dilememiz gerekiyor, Ermenilerden değil" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili 'soykırım' sözcüğünü kullandı. Biden'ın yazılı olarak yaptığı açıklamada ilk ve son paragraflarda olmak üzere iki defa 'soykırım' ifadesi yer alırken, "Bunu suçlamak için değil, yaşananların tekrarlanmamasını garanti etmek için yapıyoruz" denildi.

Biden'ın skandal açıklaması sonrası AK Parti ve muhalefet kanadından art arda tepki dolu açıklamalar gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden binlerce kullanıcı da karara paylaşımlarıyla tepki gösterirken Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran'ın 2012 yılında Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programındaki Ermeni zulmüne ilişkin sözleri hatırlandı.

"BU ZULME UĞRAYAN BİZİM ECDADIMIZ"

Programda babasının ağzından anısını aktaran Yıldıran, yürekleri acıtan şu ifadelerde bulunmuştu: "Erzurum'a o kadar yaklaştım ki diyor artık insanların dişlerini görecek kadar yakınlarındayım. Gülerek beni karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştığım zaman bir gayri tabiilik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha yaklaştığım zaman ızdırapla gördüm ki her biri canlı canlı kazığa oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı yüzleri, gülmüyorlardı. Ve şöyle devam ediyorlar; Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. Bu zulümlerinden sadece bir tanesi. Dile getirmeye insanın gerçekten yüreği acıyor. Ama işte bugün gelin görün ki bir özür kampanyası ortada geziyor. Bizim özrü dilemeye gerçekten ihtiyacımız var ama ecdadımızdan. Size layık olamadık diye ecdadımızdan özür dilememiz gerekiyor; Ermenilerden değil. Çünkü bizim vatanımızda bu zulme uğrayan bizim ecdadımız."

Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi
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Damla Çelikli
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