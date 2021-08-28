Jimmy Durmaz Türk mü?

Eski adıyla Jimmy Touma, Galatasaray'ın yeni transferi olarak 2019 yılında takıma geldi. Galatasaray, futbolcuya istediği teklifi yapmayınca transfer bir süre askıya alınmıştı. Yıldız futbolcu Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te 71 forma numarası ile top koşturmaktadır. Jimmy Durmaz nereli, kaç yaşında, hangi takımda? Jimmy Durmaz Türk mü? Jimmy Durmaz kimdir?

Jimmy Durmaz Türk mü? sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Jimmy Durmaz, bir Avrupa ülkesi olan İsveç'in Örebro, kentinden dünyaya gelmiştir. Jimmy Durmaz nereli, kaç yaşında? Jimmy Durmaz hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

JIMMY DURMAZ TÜRK MÜ?

Mardin'den İsveç'e göç eden Süryani bir ailenin üyesi olan Jakup Jimmy Durmaz,22 Mart 1989'de İsveç'de dünyaya geldi. BK Forward'da başladığı futbol yaşantısında Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu.

MALMÖ FF TAKIMINA TRANSFERİYLE YILDIZI PARLADI

Durmaz, Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu. 14 Temmuz 2008'de Hammarby IF karşısında 44. dakikada Jeffrey Aubynn'in yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıktı. 3 Kasım 2008'de oynanan rövanş maçında ise ilk golünü atmayı başardı. 13 maçta golle buluşamayan futbolcu, sezon sonunda Malmö ile birlikte İsveç şampiyonluğu yaşadı. Durmaz'ın kendini gösterdiği sezon 2010 sezonu oldu. Sezonun üçüncü haftası ilk kez Malmö ilk 11'inde sahaya çıktı. 27 maçta 2 golle sezonu tamamladı. 2011'de ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Durmaz, ilk UEFA maçına Havnar Bóltfelag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıktı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMINDA YER ALDI

2012 yılında da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 20 Ağustos 2012'de Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Gençlerbirliği forması giydi. 2 milyon Euro'ya Yunanistan ekibi Olympiakos'a transferi yapıldı. Burada geçirdiği 2 yılın ardından da Toulose'a gitti. Jimmy Durmaz, İsviçre Milli Takımı'nın formasını da 48 kez giydi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.