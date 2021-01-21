Jill Biden, başkanlık tarihinin ilk profesör unvanlı First Lady'si oldu

Joe Biden'ın dün resmi olarak ABD Başkanı olmasının ardından eşi Jill Biden da ABD başkanlık tarihinin "Profesör" unvanlı ilk First Lady'si oldu.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, Kongre'deki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Biden'ın eşi Jill Biden ise ABD'nin yeni First Lady'si oldu.

İLK PROFESÖR UNVANLI LADY OLDU

Kısa sürede gündem olan, İngilizce Profesörü ve buz hokeyi tutkunu Jill Biden'ın iki yüksek lisans derecesi bulunuyor. Kendini ömür boyu eğitimci olarak tanımlayan Jill Biden, ilk profesör ünvanlı ve Beyaz Saray'da olduğu sürece çalışmaya devam eden ilk First Lady oldu.

Beyaz Saray'a yabancı olmayan Jilly Biden, Barrack Obama döneminde ikinci Lady olarak da çalışmıştı.

"ÇALIŞMAK, ÖĞRETMEK BENİM TUTKUM"

Prof. Biden'ın kadın sorunları, özellikle meme kanserini önleme konusunda bilinçlendirme, eğitimin önemini vurgulayarak ve askeri ailelere yardım konularında çalışmaları bulunuyor. Çalışmayı çok seven Jilly Biden, daha önce verdiği bir röportajda "Çalışmayı seviyorum. Sizin pek çok okuyucunuz gibi ben de çalışan bir kadınım. Öğretmek benim tutkum. Yapmayı sevdiğim şey. Kariyerim ve hayatımın gerçek bir odak noktası. Dolayısıyla başa çıkabileceğimi ve başkan eşlerinin yapmak istediği her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" demişti.