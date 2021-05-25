Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen şahıs varını yoğunu kaybetti
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Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen şahıs varını yoğunu kaybetti

Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen şahıs varını yoğunu kaybetti
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen 47 yaşındaki M.Y., bir siteye üye olup yetkiliye para gönderdi. Ellerini ovuşturup müşterilerini bekleyen şahısın başına gelenler ise herkese ibret olacak cinsten...

İstanbul genelinde son günlerde Jigololuk vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri hedefleyen bir şahıs ise "Jigolo adayları arıyoruz" diyerek daha önceden ağına düşürdükleri genci bir de 'Terör örgütüne para aktarmışsınız' yalanıyla iki kez dolandırdı.

HESAP NUMARASINA 5 BİN LİRA YATIRDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Jigolo olmak isteyen 47 yaşındaki M.Y., internet üzerinden gördüğü bir siteye üye oldu. Bir süre sonra telefonu çalan genç adama, kendisini site yetkilisi olarak bir kadın üyeliğin aktif olması için banka hesabına bir miktar para vermesi gerektiği söylendi. Talebi kabul eden Mehmet, kendisine verilen hesap numarasına 5 bin lira yatırdı.

JİGOLO OLMAK İSTEMİŞTİ

Ertesi gün kendisini arayan yetkili, bir kadınla buluşmak için randevu ayarladıklarını fakat vergi yatırılması gerektiğini söyleyerek 8 bin lira daha istedi. Mehmet Y., söz konusu parayı ayarlamak için özel bir bankadan kredi çekti. İstenen parayı aynı hesaba bir kez daha yatırdı. Bu sırada genç adamın birlikte olacağı söylenen kadının bazı fotoğrafları genç adamın telefonuna gönderildi.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI

Aradan geçen birkaç gün sonra site yetkililerini arayan Mehmet, kimseye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan genç adam başka bir numaradan arandı. Kendisini emniyet güçlerinden aradığını söyleyen erkek şahıs, para yatırdığı hesabın terör örgütü üyesi olduğunu bu nedenle tüm hesaplarındaki paraların boşaltılmasını gerektiğini söyledi. Korkudan hesaplarındaki tüm parayı çekerek, erkek şahsın söylediği hesaba yatırdı. Bu sırada arkadaşlarının kendisini uyarmasıyla ikinci kez dolandırıldığını anlayan mağdur, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
KUMKUM : Hayal başkasına iğne gerçek kendine çuvaldız
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Böyle Enayiler olmazsa Uyanıklar nasıl geçinecek.
Cevap Yaz 3 31 Yayından Kaldır
OZAN BEKTAŞ: Hey allahım ya bu haberde dolandırıcı kim kısa yoldan para kzanmak isteyen kim çözemedim ben??
Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
500
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Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isteyen şahıs varını yoğunu kaybetti - Haberler
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