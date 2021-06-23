Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, arkadaş çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, arkadaş çıktı

Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, arkadaş çıktı
Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel

ANTALYA'da iki jet skinin denizde kafa kafaya çarpışması ve Ukraynalı Vitalii Halushko'nun (28) yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ANTALYA'da iki jet skinin denizde kafa kafaya çarpışması ve Ukraynalı Vitalii Halushko'nun (28) yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazaya karışan Vitalii Halushko ile diğer jet skideki Oleksandr ile Yulia Kharcenko çiftinin arkadaş olduğu ve otelde aynı odada kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili Oleksandr Kharcenko'nun da gözaltına alındığı belirtildi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin önündeki su sporları merkezinden dün jet ski kiralayan Ukraynalı Vitalii Halushko ile başka bir jet skiyi kiralayan Ukraynalı Oleksandr Kharcenko (28) ile Yulia Kharcenko (24) denize açıldı. İki jet ski, saat 12.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı. Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Vitalii Halushko'ya ilk müdahale doktor tarafından yapıldı. Kusmaya başlayan Halushko, iç kanama şüphesiyle, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Halushko, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vitalii Halushko'nun cansız bedeni yapılan işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ODA ARKADAŞI ÇIKTI

Kazada çarpışan jet skideki Vitalii Halushko ile Oleksandr Kharcenko ve Yulia Kharcenko'nun aynı odada kaldıkları, otele Ukrayna'dan 9 kişilik arkadaş grubuyla tatile geldikleri öğrenildi. Kazanın ardından Oleksandr Kharchenko'nun dün gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Vitalii Halushko'nun ölüm haberinin verildiği ailesinin, cenazeyi alması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Tolga Yüce Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, arkadaş çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:02:55. #1.16#

title