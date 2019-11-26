Jet Fadıl mağdurlarının nöbeti sürüyor

26.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:05

Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına gelmesinden haberdar olan mağdurların nöbeti sürüyor. Mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen vatandaşlar bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.



Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz dün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaatına gelmesinin ardından mağdurlar inşaat alanına akın etti. 2009 Yılında yapımına başlanan ve teslim edilmeyen daire mağdurlarının dün akşam Fadıl Akgündüz'ün inşaata gelmesini haber almasının ardından bekleyişlerini sürdürüyor. Mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen vatandaşlar bunun bir an önce çözüme kavuşmasını ve mağduriyetlerinin giderileceği zamana kadar burada kalacaklarını belirtti.



Dün akşam burayı bizim belirlemiş olduğumu güvenlikçileri teslim edip ayrıldıktan sonra Fadıl Akgündüz'ün buraya geldiğini söyleyen Mağdur Leyla Metehanoğlu, "Biz çıktıktan sonra güvenlikçi arkadaşlarımız bizi aradı. Fadıl Bey polislerle birlikte buraya geldi bizi buradan dışarı çıkarıyorlar. Biz hemen buraya geldik ama geldiğimizde çıkmıştı. Geldiğinde bina benim demiş fakat bina üzerinde hiçbir hakkı yok. Buranın 612 bölümü var. Bölümlerin iki katı satış yapmış. Biz bu tapuları tapu dairesinden çıkarttık. Bilirkişi eşliğinde binanın kaç katlı olduğunu kaç odası olduğunun hepsini tespit ettik. Tapusu elinde olan 16 bin 253 kişi ama 7 bin 5 kişi civarında mağdur. Benim eşimle birlikte 64 tane tapum var" dedi.



Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu ise "Jet Fadıl'ın burada hiçbir hakkı yok. Tapu dairesinin bize vermiş olduğu tapularda Jet Fadıl'ın bir tane adı görünmüyor. Biz burada ölünceye kadar, malımızı verinceye kadar ayrılmayacağız. Bakanımızdan rica ediyoruz bina bir çözüm bulunsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA