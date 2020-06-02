Jeroen Zoet kimdir? Jeroen Zoet kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenler hayatı ve biyografisi!
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Jeroen Zoet kimdir? Jeroen Zoet kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenler hayatı ve biyografisi!

Beşiktaş'ın transfer ettiği bilgisi gündeme düşen dünyaca ünlü kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Jeroen Zoet kimdir? Jeroen Zoet kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenler hayatı ve biyografisi!

Jeroen Zoet kimdir? Jeroen Zoet kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenler hayatı ve biyografisi!
02.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:03

Uzun zamandır kaleci problemi yaşayan Beşiktaş JK'nün Hollanda asıllı ve PSV'de forma giymiş ünlü kaleci Jeroen Zoet ile anlaştığı iddia ediliyor. Dünyaca ünlü başarılı kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenler ve kalecilik kariyeri hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

JEROEN ZOET KİMDİR?

6 Ocak 1991 tarihinde doğan Jeroen Zoet, PSV takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Hollandalı futbolcudur.

Profesyonel kariyerine PSV kulübünde başladı. Daha sonra ise RKC Waalwijk kulübünde oynadı.

Kariyerine PSV Eindhoven'da başlamış olan Zoet daha önce RKC Waalwijk için iki mevsim ödünç vermiş ve PSV Eindhoven'a kendisini ilk tercihli kaleci olarak belirlemek için dönmüştür. Eredivisie'nin en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edildi. Kasım 2012'de Hollanda milli kadrosu için ilk kez çağrıldı.

Jeroen Zoet kimdir? Jeroen Zoet kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Kaleci Jeroen Zoet hakkında merak edilenler hayatı ve biyografisi!
JEROEN ZOET KİMDİR?

Zoet'in annesi Didy Zoet'e göre, Jeroen'in profesyonel bir futbolcu olmak istediğini, desteklediği bir şey olduğunu ve PSV Eindoven'in ikinci annesi olduğunu düşündüğünü açıkladı.Zoet, dart oyuncusu Michael van Gerwen ile iyi arkadaş.

Aralık 2015'te Zoet, takım arkadaşı Maxime Lestienne ile birlikte sokakta savaştığı için tutuklandı.Olayı takiben, çift eylemleri için kulübün yönetiminden özür diledi.Zoet, polisin onu suçlamaya karar vermesi üzerine toplam 595 avro ceza aldı.

Ocak 2019'da Zoet ve kız arkadaşı Rosanne Grasman sosyal medya hesaplarında Haziran ayında ilk çocuklarını, bir kızlarını beklediklerini açıkladılar.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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