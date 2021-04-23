Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor

Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapan seralar bölge ekonomisini kalkındırırken, kadınlara da iş hayatında daha aktif olmaları için istihdam sağlıyor.

Jeotermal kaynaklı seralar kadınlara ekmek kapısı oluyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapan seralar bölge ekonomisini kalkındırırken, kadınlara da iş hayatında daha aktif olmaları için istihdam sağlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alan Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde var olan jeotermal enerjinin kullanılmasıyla önem kazanan seracılık, vatandaşların iş bulmak için farklı illere göç etmesinin önüne geçerken, bölgede yaşayan birçok kadına da ekmek kapısı oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 35 dereceye kadar düşmesine rağmen domates üretiminin yapıldığı seraların sıcaklığı ise jeotermal kaynaklar ile sağlanıyor.

"Kadınları iş hayatına dahil ediyoruz"

Jeotermal kaynaklarla beslenen seralarda üretilen domateslerin iç pazarlama ile Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Yasemin Kaya, sera sayesinde bölgede iş bulmakta zorluk yaşayan kadınlara iş istihdamının sağlandığını belirterek, " 12 ay boyunca üretim yapılmakta burada. Hava sıcaklığı kışın eksi 35 dereceleri buluyor. Ona rağmen otomasyon sistemine bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz iklimlendirme ve sulamayı istediğimiz şekilde tutturabiliyoruz burada. Sadece içeride çalışan 40'a yakın personelimiz var. Kadın istihdamı sağlamak için çok sayıda kadın çalışanımız da var. Özellikle doğu bölgesinde kadınlar iş konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Sera bu nedenle kadınlar açısından da güzel bir yer. Kadınları iş hayatına dahil ediyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Topraklı tarım olduğu zaman üretim alanının biraz daha kısa tutulması gerekiyor. Sıcaklıkta jeotermal kaynaklardan sağlanıyor. Yılda bin 700'e kadar tonaj elde etmekteyiz. İç pazarlama gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Ankara, Mersin bazen de Antalya'ya kadar da domates gönderdiğimiz oluyor." İfadelerine yer verdi.

"Kendimizi ve memleketimizi geliştirme noktasında çok iyi bir iş yapıyoruz"

Bölgenin kalkınması için jeotermal kaynaklı seraların büyün önem taşıdığını vurgulayan işçilerden Vahapcan Çetin, bu sayede iş için farklı illere giden vatandaş sayısında da düşüş yaşandığını belirterek, "Küçük bir memlekette böyle büyük bir üretimin yapılması her zaman önemli. İstihdamın sağlanabilmesi de bizim için önemli. Bizim memlekette böyle büyük bir sera olmasaydı kesinlikle İstanbul ve İzmir gibi yerlerde çalışırdık. Yani bu imkanlar olduğu için gerçekten mutluyuz. Bu memlekette çalışmak bizim için gerçekten iyi oldu. Ailemize yardımcı olabiliyoruz. Kendimizi ve memleketimizi geliştirme noktasında çok iyi bir iş yapıyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN