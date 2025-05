Ünlü yıldız, 2025 yazında İstanbul'da sahne alacak. Jennifer Lopez İstanbul konseri ile ilgili merak edilenler ve bilet bilgileri müzikseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Jennifer Lopez İstanbul konseri ne zaman? Jennifer Lopez konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

JENNIFER LOPEZ KONSERİ NE ZAMAN?

Jennifer Lopez, "Up All Night: Live in 2025" dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek. İlk konseri 5 Ağustos 2025'te Antalya Regnum Carya Resort Hotel'de, ikinci konseri ise 7 Ağustos 2025'te İstanbul Yenikapı Festival Park'ta gerçekleşecek.

Jennifer Lopez

JENNIFER LOPEZ KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İstanbul konseri biletleri, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 12.00'de satışa sunuldu.

Jennifer Lopez

JP KONSER BİLETİ NASIL ALINIR?

Biletler yalnızca Bubilet platformu üzerinden temin edilebilir.