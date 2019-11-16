Jennifer Lopez, bir film görüşmesinde yönetmenin tacizine uğradığını itiraf etti

16.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:27

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile baş döndüren Latin şarkıcı Jennifer Lopez de taciz mağduru olduğunu itiraf etti. Şarkıcılığının yanında Hollywood'ta da hatrı sayılır bir yeri olan 50 yaşındaki yıldız, eğlence endüstrisinin nabzını tutan haftalık dergi ve internet sitesi olan The Hollywood Reporter'a samimi açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda, bir çok hemcinsi gibi kendisinin de taciz mağduru olduğunu dile getirdi.

"GÖĞÜSLERİNİ GÖSTER"

Jennifer Lopez, başına seneler önce gelen hala hatırladıkça rahatsızlık duyduğu cinsel tacizi anlattı, "Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluşmuştum. Üzerimdekini çıkarmamı istedi. 'Göğüslerini göster!' dedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadın da vardı. Cevabım 'Hayır' oldu. Ona, 'Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim. Sette görürsün' demiştim" şeklinde konuştu. Yaşadığı olay sonrası çok paniklediğini dile getiren güzel oyuncu o günleri hiç unutmayacağını dile getirdi.

4'ÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Özel hayatını oldukça hareketli yaşayan Lopez şu sıralar Alex Rodriguez ile birliktelik yaşıyor. Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ileyakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlanıyor.